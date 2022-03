Rusia y Ucrania: comenzó la segunda ronda de negociaciones y buscan una difícil tregua

Funcionarios de Ucrania y de Rusia ya están reunidos en Bielorrusa por la segunda ronda de conversaciones de paz. Rusia se manifestó lista para dialogar pero dijo que continuará con su ofensiva. Además, fracasó el intento del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de llegar a un acuerdo con su par ruso, Vladimir Putin. De hecho, después de hablar con Putin, Macron cree que «lo peor está por venir». Mientras tanto el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, afirmó que la capital, Kiev, sigue resistiendo.

Rusia aseguró que armó un «corredor seguro» para que los diplomáticos pudieran abrirse paso entre las tropas invasoras y los servicios secretos de Bielorrusia se encargaron de garantizar la seguridad total de los participantes de las negociaciones.

Con señales de pocas probabilidades de un pronto acuerdo de tregua a una semana de la invasión rusa, la delegación ucraniana quería acordar hoy, «al menos, corredores humanitarios» para la huida de civiles de los combates, dijo uno de sus integrantes.

En Moscú, el canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo poco antes que la delegación rusa en la vecina Bielorrusia, también fronteriza con Ucrania, ya entregó a la ucraniana sus exigencias en la primera reunión de hace tres días y que en la de hoy espera respuestas.

En declaraciones a periodistas en Moscú, el canciller Lavrov dijo que Rusia insistirá en sus demandas de que Ucrania deje de representar un peligro militar y agregó que corresponderá a los ucranianos elegir qué gobierno deberían tener.

«Estamos dispuestos a negociar, pero continuaremos nuestra operación porque no podemos permitir que se mantenga en Ucrania una infraestructura que amenace la seguridad rusa», dijo Lavrov, informó la agencia de noticias rusa Sputnik.

El ministro más conocido del presidente Vladimir Putin dijo que Occidente ha estado armando a Ucrania, ha entrenado a su Ejército y construido bases en el país para convertirlo en un baluarte contra Rusia, reiterando justificativos de la invasión de Moscú.

De máxima, Ucrania exige un alto al fuego y la retirada de las tropas rusas.

Rusia pretende el reconocimiento de Crimea, la península ucraniana que se anexionó en 2014, como territorio ruso y la desmilitarización, la «desnazificación» de Ucrania y la promesa de un estatuto de país neutro que frene su ingreso a la OTAN.

El canciller de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo ayer que su país estaba listos para nuevas conversaciones con Rusia, pero que no aceptará «ningún ultimátum».

«En el programa, al menos, corredores humanitarios. Lo demás será según las circunstancias», afirmó hoy en Facebook uno de estos negociadores ucranianos, David Arajamia.

Más temprano, otro miembro de la delegación ucraniana dijo que esta ya estaba en camino a Bielorrusia. «En camino para las negociaciones con la Federación de Rusia. Ya estamos en los helicópteros», escribió el asesor de la presidencia Mikhailo Podoliak, que publicó una foto de él junto a Arajamia, vestidos de militares.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk