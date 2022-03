Ucrania confirmó la toma de Jerson y hubo bombardeos en Kiev y Jarkov

El alcalde de la ciudad ucraniana de Jersón, Igor Kolykhayev, dijo que los soldados rusos tomaron el control y que habían entrado por la fuerza en el edificio del ayuntamiento. Además siguen los bombardeos en la ciudad de Kiev y en la provincia de Jarkov.

Jersón se trata de una ciudad de 300.000 habitantes y ubicada en el sur del país. La toma de la ciudad por parte de Moscú había sido anunciada antes por el Ministerio de Defensa ruso.

«Yo no les hice ninguna promesa. No tengo nada que prometerles. Estoy interesado en el funcionamiento normal de nuestra ciudad. Les pedí que no le dispararan a la gente y [les dije] que no tenemos fuerzas ucranianas aquí, solamente civiles«, escribió el alcalde de Jersón , según informó el servicio ucraniano de la BBC.

Además dijo que “no teníamos armas y no fuimos agresivos; demostramos que trabajamos para asegurar la ciudad y tratamos de parar las consecuencias de la invasión”.

Y aseguró: “Hasta aquí, todo va bien, la bandera que ondea encima de nosotros es ucraniana”.

Según informó Reuters, Kolykhayev instó a los soldados rusos a no disparar a los civiles y pidió públicamente a los civiles que caminaran por las calles sólo de día y de uno y de a dos.

“Los ocupantes están en todas partes de la ciudad y son muy peligrosos”, afirmó el jefe de la administración regional de Jerson, Guennady Lakhuta, en Telegram.

Jerson está a poco más de 100 kilómetros al noroeste de la península de Crimea, una de las causas del conflicto entre Ucrania y Rusia