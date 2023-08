Se filtró la conversación entre Daniel Sancho y la hermana de Edwin Arrieta

Daniel Sancho Bronchalo, el hijo del actor Rodolfo Sancho, fue detenido en Tailandia el pasado sábado como sospechoso del asesinato de un hombre. El lunes pasado, la Justicia tailandesa decretó prisión provisional para el joven.

El fallecido es Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años. Se sospechaba que el hijo del intérprete mantenía una relación sentimental con él desde hacía un año. El español confesó que lo conoció por Instagram hace un año y mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con él. Según explicó el joven, Edwin le tenía amenazado con difundir fotografías íntimas «para hacer temblar la reputación de su familia».

Daniel Sancho se declaró culpable, pero comentó que cuando se intentaba alejar de Arteaga, le amenazaba: «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho».

Ahora, la hermana de la víctima fue entrevistada por el programa ‘Así es la vida’ y dio más información. Darlin aseguró que «nunca» habían escuchado el nombre de Daniel Sancho, y que la primera vez que se pusieron en contacto con él fue para conocer el paradero de su hermano, ya que el cirujano solía hablar «tres o cuatro veces al día» y no daba señales de vida.

Darlin explicó que la última vez que habló con su hermano fue hace ocho días: «Me contó cómo había sido el viaje a Tailandia, sé que quería comprar algunas máquinas modernas para su trabajo, por eso se llevó 80.000 euros en efectivo».

«Al no poder contactar con Edwin, me puse a buscarlo y miré la redes sociales. Vi que este chico estaba con él y le escribí. Me respondió que había estado con mi hermano en la playa, pero que le había perdido la pista», aseguró. La hermana, asombrada le preguntó «cómo no había reportado su desaparición a la polícia» y le respondió ‘Me ducho y voy. Es que esto es una locura'».

Darling ha pedido que «le traigan el cuerpo» a su madre y que «su muerte no quede impune. Es un ser humano. No entiendo cómo se están diciendo tantas atrocidades de mi hermano (…) Él no se puede defender y Daniel puede decir de él lo que quiera, por eso tenemos que defenderlo nosotros y los medios. Que se haga justicia. Lo han desmembrado y ahora todos los días desmiembran su nombre de manera horrenda poco a poco», ha explicado desolada.

