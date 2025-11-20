Estados Unidos impulsa un plan para poner fin a la guerra en Ucrania: implica cesiones de territorio

Hubo un ataque con drones y misiles en el oeste de Ucrania. (AP Photo/Vlad Kravchuk)

Estados Unidos presentó un plan a Ucrania con una lista de importantes concesiones que podrían conducir a un fin de la guerra con Rusia y que parecen alinearse con las demandas de máximos de Moscú. Esta semana un bombardeo en Ternópil dejó al menos 25 muertos. El presidente Volodimir Zelenski dijo este jueves que hay 22 personas desaparecidas producto del último ataque.

Un plan que cede territorio

Según indicó AFP, según reveló un alto cargo conocedor del asunto, el plan de Estados Unidos incluiría demandas claves de Rusia que Ucrania había rechazado y equiparado a una capitulación. Al mismo tiempo, explicó esta fuente, la propuesta no deja claro qué compromisos asumiría Rusia a cambio.

El plan establece el «reconocimiento de Crimea y otras otras regiones que los rusos han tomado».

Actualmente, las tropas rusas controlan alrededor de una quinta parte del país, en gran parte destruido por años de combates.

En 2022, el Kremlin reivindicó la anexión de cuatro regiones ucranianas (Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón), aunque no las controla en su totalidad.

Rusia también anexionó la península de Crimea en 2014. Este territorio sí que está bajo dominio absoluto de Moscú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había exigido previamente a Ucrania retirarse completamente de Donetsk y Lugansk, en el este, según el ministro turco de Relaciones Exteriores, que medió en tres rondas de negociaciones este año.

Al mismo tiempo, ofreció congelar la línea del frente en las regiones meridionales de Zaporiyia y Jersón.

Aunque las autoridades ucranianas han dicho en varias ocasiones que nunca reconocerán el control ruso sobre su territorio, también han reconocido que pueden verse forzados a ello.

Pero ceder el territorio de Lugansk y Donetsk que todavía controla puede hacer más vulnerable a Ucrania en caso de un futuro ataque ruso.

«Es una cuestión de la supervivencia de nuestro país», dijo recientemente el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Tropas y armamento: qué dice el plan de Estados Unidos para poner fin a la guerra

El plan de Estados Unidos también incluye una reducción del ejército ucraniano a 400.000 efectivos, más de la mitad de su tamaño actual, dijo la misma fuente. Además, Kiev debería renunciar a su armamento de largo alcance.

Estas condiciones encajan con las demandas rusas en las conversaciones en Estambul de este año. Moscú pidió entonces recortar las fuerzas armadas ucranianas, prohibir nuevos reclutamientos y paralizar el envío de armas occidentales.

Rusia también insiste en que no aceptará la presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano.

Por contra, Ucrania quiere garantías de seguridad de los países occidentales, entre ellas una fuerza de paz europea, para prevenir nuevos ataques rusos.

¿De quién es el plan para poner fin a la guerra en Ucrania?

El medio estadounidense Axios dijo que el plan se elaboró en conversaciones secretas entre la administración de Donald Trump y las autoridades rusas. Muchos elementos parecen hacerse eco de las posturas de Moscú sobre un eventual fin del conflicto.

«Parece que los rusos propusieron esto a los estadounidenses y ellos han aceptado», afirmó un alto cargo a AFP. «Un matiz importante es que no entendemos si esto es una cosa de Trump» o de «su entorno», dijo esta fuente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, la postura del presidente estadounidense sobre la guerra en Ucrania ha oscilado drásticamente. En estos meses ha pasado de llamar «dictador» a Zelenski a instarle a recuperar todo el territorio tomado por Rusia y a imponer sanciones a Moscú.

Reacciones al plan para poner fin a la guerra en Ucrania

Las autoridades ucranianas no han reaccionado oficialmente a este plan. El Kremlin declinó hacer comentarios al ser interrogado por ello. Sin embargo, los aliados europeos de Kiev salieron en tromba a reivindicar su papel y el de Ucrania en cualquier propuesta para terminar el conflicto.

«Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen«, dijo la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas.

«La paz no puede ser la capitulación», ahondó añadió el canciller francés, Jean-Noël Barrot.

Bombardeo ruso en Ucrania

Las revelaciones sobre este plan estadounidense coincidieron con uno de los peores ataques de Rusia en el oeste de Ucrania, con al menos 26 muertos en la ciudad de Ternopil.

El miércoles, un misil golpeó contra un edificio residencial de estilo soviético, donde este jueves trabajaban más de 200 socorristas en búsqueda de supervivientes y víctimas.

Según Zelenski, 22 personas están todavía desaparecidas por el ataque.

AP y AFP