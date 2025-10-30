Tres soldados argentinos murieron en Ucrania durante un ataque ruso: quiénes eran las víctimas

Tres soldados argentinos que combatían para Ucrania murieron durante un ataque de drones que realizó Rusia. Era la primera misión de asalto que los compatriotas hacían sobre la “línea cero”, en la región de Sumy, Otros resultaron heridos. Se conoció que también un colombiano perdió la vida en el lugar.

Quiénes fueron los soldados argentinos que murieron en Ucrania

Según informó Ámbito, los fallecidos fueron Jose Adrián Gallardo, de 53 años y alias “Rogy”; Ariel Achor, de 25 años, conocido como “Merlo”; y Mariano Franco, de 47 años, identificado como “Sisu”.

Estaban en el frente de batalla desde septiembre. Se habían sumado como soldados voluntarios para sumarse a la contraofensiva lanzada por Kiev.

El medio de Buenos Aires informó que la unidad de asalto (equipos especializados en combate cuerpo a cuerpo) había completado su misión y se retiraba del campo de batalla junto a dos prisioneros de guerra rusos. Fue ahí que las fuerzas rusas los identificaron y comenzaron a atacarlos con drones. En ese instante, uno de los soldados pisó una mina, provocando su muerte instantánea.

En julio murió otro soldado argentino en Ucrania

En julio, por ataques rusos falleció otro soldado argentino. Se trató de Emmanuel “Coca” Vilte. Perdió la vida durante un combate en el este de Ucrania, indicó TN.

Se dio a las 4 de la madrugada, cuando un artefacto Shahed de origen ruso detectó su posición en la ciudad de Pokrovsk.