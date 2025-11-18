Israel apoyó el plan de Donald Trump para Gaza respaldado por la ONU: «Conducirá a la paz y prosperidad»

Un desencadenante de la guerra fue el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Foto. APF.

Israel celebró este martes el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, respaldado en la víspera por el Consejo de Seguridad de la ONU y que contempla el despliegue de una fuerza internacional en el territorio palestino.

El plan de Donald Trump en Gaza: voces a favor y en contra

El Consejo de Seguridad de la ONU votó el lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan del presidente Trump para la Franja de Gaza, que ha permitido mantener un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás desde el 10 de octubre. La resolución tuvo 13 votos a favor, lo que Washington calificó como histórico y constructivo. China y Rusia se abstuvieron pero no vetaron la resolución.

Hamás afirmó tras la votación que esta no satisfacía «las exigencias y derechos políticos y humanitarios» de los palestinos. «La resolución impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que nuestro pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan», sostuvo en un comunicado.

El plan autoriza la creación de una fuerza internacional que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar Gaza.

La resolución pide por otra parte reanudar las entregas de ayuda humanitaria a gran escala a través de la ONU, la Cruz Roja y la Media Luna Roja.

Benjamin Netanyahu sobre el plan de Donald Trump: «Insiste en la desmilitarización»

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este martes el plan de Trump, asegurando que «conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza».

«Israel tiende la mano a todos sus vecinos, portadores de paz y prosperidad, y les invita a normalizar sus relaciones con Israel y a unirse a él para expulsar a Hamás y a sus partidarios de la región», añadió.

Por otro parte, la UE calificó la votación de «paso importante», que «abre el camino para la recuperación temprana, la reconstrucción y la reforma institucional en Gaza», según el portavoz de la cancillería Anouar el Anouni.

Tras el voto, algunos gazatíes acogieron con entusiasmo la oportunidad de que sus vidas mejoren, aunque con poca fe en que Israel cumpla lo acordado.

«Lo importante es que termine la guerra», afirmó Saeb Al Hassanat, de 39 años, que vive en una escuela que acoge a personas desplazadas en el centro de Gaza.

«No importa quién nos gobierne. Damos la bienvenida a una administración internacional de Gaza», declaró a AFP, pero añadió que «sin una fuerte presión por parte de Estados Unidos, Israel no acatará ninguna decisión».

Desde Palestina destacaron «la autodeterminación»



El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania ocupada, acogió con satisfacción la votación del lunes en Nueva York.

Esto reafirma «el derecho [del pueblo palestino] a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente«, así como el flujo sin obstáculos de ayuda a Gaza, declaró.

La resolución menciona, en un lenguaje enrevesado, un posible futuro Estado Palestino, algo que Israel ha rechazado firme y repetidamente.

La mayor parte de la población de Gaza, de más de dos millones de personas, se vio desplazada al menos una vez durante la guerra, lo que provocó condiciones humanitarias catastróficas que perduran.

«Necesitamos ropa, comida y agua. Estamos muriendo y sufriendo cada día y cada hora», declaró el domingo a AFP Mohammed Lotfi, un palestino desplazado en Ciudad de Gaza.

