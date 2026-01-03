Cuándo fue la última intervención militar de Estados Unidos en América Latina

Venezuela atraviesa un momento de máxima tensión luego de sufrir un ataque por parte de Estados Unidos que concluyó con la presunta captura del chavista, Nicolás Maduro. La confirmación llegó por parte del presidente, Donald Trump, quien inició un plan de lucha contra las redes del narcotráfico y previamente, había anunciado que ingresaría al territorio venezolano.

Este gran operativo sumó un nuevo capítulo dentro del largo historial que tiene el país estadounidense en el despliegue de acciones militares en la región.

La última vez que la nación norteamericana ingresó con militares a tierra latinoamericana fue entre los años 1989 y 1990 en la llamada operación «Causa Justa», en Panamá. En ese entonces, Estados Unidos buscaba sacar del poder a su entonces presidente en una crisis que representó una gran amenaza a sus intereses.

Panamá tiene un registro histórico de intervenciones estadounidenses. En 1903, EE.UU mandó buques de guerra para apoyar a grupos separatistas que buscaban no hacerlo parte de Colombia.

Finalmente, la República de Panamá logró independizarse y permitió que EE.UU asumiera inmediatamente el control del canal. 90 años después, la Nación intervino una vez más para capturar al presidente Manuel Noriega. Esta crisis representó una gran amenaza a los intereses del país norteamericano.

El militar, exaliado de Estados Unidos que trabajaba como informante de la CIA, llegó al poder en 1983 como comandante militar luego de haber ejercido influencia desde antes y con los años, la Casa Blanca se terminó alejando de Noriega para luego acusarlo de narcotraficante.

Fue así que en diciembre de 1989, miles de soldados estadounidenses fueron enviados a Panamá para capturar al presidente que desconoció los resultados de las elecciones realizadas en mayo de ese año. Luego de intensas semanas de combate, en diciembre 20.000 soldados estadounidenses invadieron Panamá.

Noriega se terminó rindiendo el 3 de enero de 1990. Esa fue la última gran intervención militar estadounidense en el Caribe que también generó la disolución de las fuerzas militares panameñas.

Un operativo «a gran escala» contra Venezuela

«Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país«, aseguró Trump en su red Truth Social.

«Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses», añadió el magnate republicano. Trump también anunció una conferencia de prensa sobre Venezuela a las 16H00 GMT en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Posteriormente, en una breve entrevista telefónica con el diario The New York Times, el mandatario estadounidense elogió la «brillante» operación militar.

«Una gran planificación y un montón de tropas y personas excelentes», dijo, citado por el periódico.