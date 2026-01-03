Javier Milei celebró el operativo de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: "Viva la libertad"

La situación entre Estados Unidos y Venezuela escaló todos los niveles este 3 de enero. El país norteamericano terminó lanzando varios ataques sobre el país caribeño y al final, Donald Trump terminó confirmando que había logrado capturar al chavista Nicolás Maduro.

El anuncio generó gran repercusión a nivel mundial y el presidente argentino, Javier Milei, quien se ha mostrado en varias ocasiones en desacuerdo con Maduro, acudió a sus redes sociales para celebrar el operativo de guerra.

Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro

El mandatario argentino apareció en su red social X para destacar el operativo de Estados Unidos sobre Venezuela luego de que la noticia fuera confirmada por el propio Trump, quien aseguró que el dictador «fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país».

Milei reposteó una noticia del sitio Infobae y en la cita, escribió: «La libertad Avanza. Viva la libertad carajo».

La publicación del mandatario argentino fue luego de que Trump publicara en su red Truth Social: «Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país«.

Minutos después de la primera publicación, Javier Milei compartió un fragmento de su discurso en el que apuntó contra la «dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista, Nicolás Maduro»:

La sorpresiva captura de Maduro y un conflicto que escaló todos los niveles

El sorprendente anuncio de Trump se produce tras meses de presión militar y económica cada vez mayor por parte de Estados Unidos sobre el izquierdista Maduro y la economía del país suramericano, dependiente de la exportación de petróleo, recurso del que posee las mayores reservas del mundo.

El presidente estadounidense dijo en diciembre que lo más «inteligente» sería que Maduro dimitiera y, posteriormente, lanzó que los días en el poder del líder venezolano estaban «contados».

El anuncio de Trump sobre la captura de Maduro llega además dos días después de que este último intentara entablar conversaciones entre ambos, ofreciéndole cooperación en la lucha contra el tráfico de drogas y la migración ilegal.

Trump ha dado diferentes argumentos para justificar su campaña contra Venezuela, entre ellos la afirmación de que el país es un importante exportador de narcóticos a Estados Unidos y que Venezuela se ha apoderado de los intereses petroleros estadounidenses.

El republicano no ha pedido explícitamente la destitución de Maduro, pero el gobierno estadounidense, junto con muchos países europeos, no reconocía su legitimidad tras su cuestionada reelección en 2024.

Washington desplegó en los últimos meses una enorme presencia naval y aérea en el Caribe, incluyendo el portaaviones USS Gerald R. Ford y otros buques de combate.

Las fuerzas estadounidenses han incautado dos petroleros en el mar como parte de un bloqueo petrolero a Venezuela y han matado a más de 100 personas en ataques aéreos para destruir embarcaciones acusadas de tráfico de drogas.

Trump dijo a los periodistas el lunes que Estados Unidos había atacado y destruido una zona de atraque para presuntas narcolanchas, en lo que se consideró como el primer ataque en suelo venezolano de la campaña.