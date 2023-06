Tercera noche de protestas en Francia con casi 900 detenidos: quién era el joven asesinado por un policía

Casi 900 personas fueron detenidas en Francia entre anoche y esta madrugada, en la tercera jornada de protestas y disturbios por el asesinato de un joven repartidor baleado por la policía, que incluyeron saqueos y daños en comercios del centro de París y quema de unos 2.000 vehículos, informó el Gobierno.

El Ministerio del Interior precisó que 875 personas fueron detenidas, casi la mitad de ellas en París (408) y sus alrededores suburbanos, 492 edificios fueron atacados, 2.000 vehículos incendiados y se detectaron 3.880 incendios en las calles en la pasada madrugada y noche.

Al caer la noche, la violencia emergió con más fuerza. En París, varias tiendas en el centro comercial Halles y la calle Rivoli, que lleva al museo Louvre, fueron «vandalizadas», «saqueadas» o «incendiadas», dijo un alto cargo policial citado por la agencia de noticias AFP.

En Pau, en el suroeste, los manifestantes lanzaron un cóctel molotov contra una comisaría, informó la Prefectura. Y en Lille (norte) una alcaldía de distrito fue incendiado y otro apedreado, explicó la alcaldía.

En la noche previa habían sido incendiadas comisarías, alcaldías, escuelas y autos en varias ciudades, con un balance de 180 detenidos y de 170 miembros de las fuerzas de seguridad heridos.

La gente mira los neumáticos en llamas que bloquean una calle en Burdeos, suroeste de Francia. Foto AFP.

El regulador del transporte público en la región parisina IDFM anunció hoy la suspensión hasta nuevo aviso del servicio público de colectivos y tranvías esta noche a partir de las 21, tal como ocurrió en la víspera.

La violencia estalló el martes en las afueras de la capital, después del crimen de Nahel, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente en un control vial que quedó registrado en video. El agente, de 38 años, fue puesto en prisión preventiva acusado de homicidio voluntario.

El presidente francés, Emmanuel Macron, convocó una reunión de crisis para hoy, la segunda en dos días, en la que «todas las opciones» están sobre la mesa, entre ellas declarar el estado de emergencia, según su primera ministra, Élisabeth Borne.

Quién era Nahel, el joven de 17 años asesinado por un policía en Francia

Un peatón pasa junto a carteles que dicen «justicia para Nahel y para todos los demás asesinados por la policía» en Marsella, en el sur de Francia, el 30 de junio de 2023, luego del asesinato del conductor adolescente Nahel por parte de la policía francesa en el suburbio parisino de Nanterre el 27 de junio. Foto AFP.

Nahel M. era un adolescente de 17 años que vivía con su madre en Nanterre. Era hijo único y nunca conoció a su padre. Era ciudadano francés de ascendencia argelina y marroquí, trabajaba como repartidor, jugaba al rugby y había estudiado para recibir el título de electricista. Los vecinos contaron que «era muy querido«, amable, buen chico y que su sueño era ser mecánico.

En un video difundido en las redes sociales, su madre Mounia relató sus últimos recuerdos junto a su hijo. “El martes me dio un gran beso y me dijo: ‘Mamá, te amo’”, dijo. “Le dije: ‘Te amo, cuidate’. Una hora después, me dicen que le habían disparado a mi hijo”, dijo.

🔴 Mounia M., la mère de Nahel, appelle à une marche blanche pacifique en hommage à son fils.

Retrouvez son interview en intégralité ce soir, dans la Story de @mohamedbouhafsi, dans #CàVous ⬇️ pic.twitter.com/Z9lnUaMjBh — C à vous (@cavousf5) June 29, 2023

“¿Qué voy a hacer? Él era mi vida, mi mejor amigo, mi hijo. Él era todo para mí”, expresó la mujer, conmocionada.

En 2021, se había inscrito en un curso para convertirse en electricista en el liceo Louis Blériot. Según los medios franceses, recientemente había abandonado el curso para trabajar como repartidor en bicicleta de un local de comida rápida.

Nahel jugaba al rugby en el club Pirates of Nanterre y había ingresado a un programa de integración para adolescentes con problemas escolares, dirigido por la asociación Ovale Citoyen. «Era un niño que usaba el rugby para salir adelante; alguien que tenía la voluntad de encajar social y profesionalmente, no un niño que traficaba con drogas o se divertía con la delincuencia juvenil. Hizo todo lo que se le pidió. Tenía un potencial real”, lo recordó el presidente de dicha asociación, que lo conocía de cerca.