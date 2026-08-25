Terremoto en Colombia: el balance oficial elevó a 331 los muertos y hay 240 personas desaparecidas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia actualizó la cifra de víctimas fatales por el terremoto: el número ascendió a 331. (Foto: gentileza)

El balance oficial del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto continúa ajustándose a medida que avanzan las tareas de evaluación técnica. Según el último reporte difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cifra de víctimas fatales ascendió a 331, mientras que los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar a 240 personas reportadas como desaparecidas entre los escombros.

El impacto del movimiento telúrico dejó además un saldo de 4.439 heridos y afectó a 361.353 personas en 494 municipios, convirtiéndose en uno de los episodios sísmicos de mayor alcance territorial de los últimos años en el país andino.

Colapso de infraestructura y miles de viviendas destruidas

El informe preliminar de daños emitido por las autoridades detalla un cuadro de devastación generalizada en viviendas, centros asistenciales y redes de comunicación vial:

Daño habitacional: Se contabilizan 603 edificios colapsados , 31.540 viviendas totalmente destruidas y 178.555 casas averiadas con distintos niveles de afectación estructural.





Se contabilizan , y con distintos niveles de afectación estructural. Servicios esenciales y educación: El reporte registra roturas en 378 centros de salud , 3.731 centros educativos y 4.170 centros comunitarios .





El reporte registra roturas en , y . Transporte y conectividad: Se identificaron afectaciones en 441 tramos viales, 118 acueductos, 89 puentes (73 vehiculares y 16 peatonales) y cinco aeropuertos, cuyos números continúan en proceso de consolidación por parte de los comités de emergencia.





Reconstrucción en Quibdó, subsidios en Buenaventura y operativos de rescate

Frente a la situación de catástrofe, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de un esquema de subsidios económicos directos para los damnificados en la ciudad portuaria de Buenaventura, donde se registraron 954 viviendas destruidas y otras 9.200 con daños de diversa consideración.

En paralelo, el mandatario encabezó en Quibdó, capital del departamento de Chocó —una de las regiones más castigadas por el terremoto—, el lanzamiento de las obras de recuperación: «Hoy ha comenzado formalmente la reconstrucción de Colombia y lo estamos haciendo desde Quibdó. Esta fue la primera ciudad que visité tan pronto ocurrió la tragedia y es donde vamos a empezar la reconstrucción de la Patria Milagro».

Al mismo tiempo, brigadas de rescate y personal especializado mantienen activos los operativos de remoción de escombros en ciudades clave como Cali, Pereira y Manizales, así como en las localidades más aisladas, con el objetivo prioritario de hallar sobrevivientes y asistir a las poblaciones damnificadas.

Con información oficial y de NA.