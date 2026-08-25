Fentanilo contaminado: cuál fue la declaración de la ex titular de la Anmat ante la Justicia

La investigación judicial por el caso del fentanilo contaminado sumó una instancia clave con la reciente declaración de la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), Nélida Agustina Bisio.

A diferencia de sus presentaciones anteriores ante la Justicia, en las que se había limitado a entregar un escrito y abstenerse de responder preguntas, Bisio optó en esta ocasión por prestar un testimonio formal y extenso.

Bisio declaró ante la Justicia: desvinculó al ministro de Salud

La exfuncionaria compareció en una audiencia que comenzó a las 10 de la mañana y se extendió durante aproximadamente cuatro horas ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

En el marco de su presentación judicial, Bisio solicitó ampliar su descargo antes de que se defina su situación procesal en la causa que analiza el funcionamiento de los controles sanitarios.

Durante el interrogatorio, la ex titular del organismo rechazó enfáticamente poseer responsabilidad directa respecto a los hechos o las deficiencias registradas en la supervisión de los laboratorios implicados. En su lugar, apuntó de forma directa hacia Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), quien también se encuentra imputada dentro del mismo expediente judicial.

Asimismo, la exfuncionaria buscó desvincular al actual ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, de cualquier implicancia en el proceso de inspección a las empresas farmacéuticas bajo investigación.

La comparecencia de Bisio se concreta luego de haber recuperado la libertad junto a Mantecón Fumadó, tras el pago de una caución fijada en 75 millones de pesos para cada una. Con esta nueva exposición de datos y la atribución de competencias internas, la causa avanza en la delimitación de las responsabilidades penales de las autoridades regulatorias e institucionales.

Con información de NA.