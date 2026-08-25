Condenaron a un policía a 9 años y 4 meses de prisión por un robo contra dos adultos mayores en Cipolletti

El tribunal colegiado de Cipolletti homologó el acuerdo de pena y dispuso el alojamiento del condenado en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un integrante de la Policía de Río Negro fue condenado a nueve años y cuatro meses de prisión efectiva por un robo agravado cometido contra un matrimonio de adultos mayores en Cipolletti. El hecho ocurrió en marzo de 2025 y la sentencia fue dictada en un juicio abreviado que ya quedó firme.

El tribunal estuvo integrado por Marcelo Gómez, Florencia Caruso y Guillermo Merlo. Fiscalía, querella y defensa acordaron la calificación legal, la responsabilidad penal y la pena, que luego fueron analizadas y homologadas por los jueces.

El policía utilizó su condición para ingresar

Según la acusación, el hecho ocurrió el 20 de marzo de 2025. Tres personas llegaron a una vivienda de calle Brentana luego de acordar previamente una distribución de funciones. Dos ingresaron al domicilio contra la voluntad del matrimonio y una tercera permaneció en el exterior.

La Fiscalía sostuvo que el policía utilizó su condición de integrante de la fuerza como parte de la maniobra para acceder a la propiedad. Una vez adentro, apuntó a una de las víctimas con su arma reglamentaria y exigió dinero.

La acusación también describió golpes y maniobras de asfixia contra los dos adultos mayores. Los asaltantes finalmente se llevaron dinero y joyas antes de escapar.

Un adulto mayor sufrió lesiones gravísimas

Como consecuencia de las agresiones, uno de los integrantes del matrimonio sufrió un accidente cerebrovascular, además de traumatismos en el cuello y el cráneo.

El informe elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense calificó las lesiones como gravísimas y estableció un vínculo causal entre las agresiones sufridas durante el asalto y el posterior estado de salud de la víctima.

El tribunal declaró al policía coautor de robo agravado por el uso de arma impropia, cometido en poblado y en banda, por su condición de integrante de la fuerza policial y por causar lesiones gravísimas.

La prueba que respaldó la acusación

Durante el proceso se incorporaron el acta del procedimiento policial, la declaración de una de las víctimas en Cámara Gesell, un retrato elaborado a partir de su descripción, registros de cámaras de seguridad y documentación médica.

También fueron incorporados un informe de asistencia a víctimas, una extracción forense de un teléfono celular, reportes de comunicaciones y elementos secuestrados durante un allanamiento.

Durante la audiencia, el acusado realizó una declaración de más de una hora y respondió preguntas de las partes. Según la sentencia, reconoció distintos aspectos de lo ocurrido y describió la intervención de varias personas.

Sin embargo, el tribunal destacó que ese reconocimiento no alcanzaba por sí solo para determinar la responsabilidad penal. La condena se sustentó también en la prueba independiente aportada por la Fiscalía y la querella.

La sentencia quedó firme

El acusado aceptó los hechos, su participación, la responsabilidad penal, la calificación jurídica y la pena acordada. Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la sentencia quedó firme el mismo día.

El fallo dispuso además que el condenado quedara a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para su alojamiento.

Los elementos secuestrados durante la investigación permanecerán bajo resguardo debido a que el expediente todavía no concluyó de manera definitiva respecto de otras personas vinculadas con el caso.