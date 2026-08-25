Cierra Aeroparque por tres días: qué pasará con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas esta semana por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales, que deberán ser reprogramados o trasladados temporalmente a Ezeiza.

De acuerdo a la información brindada por Aeropuertos Argentina, el cierre comenzó este martes a las 9 y se extenderá hasta el jueves a las 16. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, por ello toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Qué pasa con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro

Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de las operaciones habituales de Aeroparque, incluyendo las rutas de cabotaje y regionales hacia Neuquén y Río Negro. Esta medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos públicos intervinientes.

El anuncio oficial se concretó el 5 de junio con el fin de facilitar la reprogramación anticipada de itinerarios, la reasignación de slots y la reorganización del personal en ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias informaron que seleccionaron esta franja temporal por concentrar un menor volumen operativo respecto de otros días de la semana y por adaptarse mejor a las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, lo que minimiza el riesgo de cancelaciones por factores climáticos.

En paralelo, se articularon acciones con los prestadores de servicios terrestres y de rampa para asegurar la capacidad asistencial en Ezeiza, tanto en puestos de atención como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

Teniendo en cuenta esta información, los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que funcionarán en Ezeiza hoy, 25 de agosto, son los siguientes:

Vuelos Destinos Fecha AR 1644 Neuquén – NQN 25/08/2026 AR 1646 Neuquén – NQN AR 1650 Neuquén – NQN AR 1630 Neuquén – NQN AR 1639 Neuquén – Ezeiza AR 1645 Neuquén – Ezeiza AR 1647 Neuquén – Ezeiza AR 1651 Neuquén – Ezeiza AR 1664 Bariloche – BRC O4 626 Bariloche – BRC AR 1666 Bariloche – BRC WJ 3037 Bariloche – BRC WJ 3041 Bariloche – BRC O4 622 Bariloche – BRC AR 1678 Bariloche – BRC WJ 3059 Bariloche – BRC AR 1686 Bariloche – BRC O4 628 Bariloche – BRC AR 1676 Bariloche – BRC WJ 3057 Bariloche – BRC AR 1690 Bariloche – BRC WJ 3056 Bariloche – Ezeiza AR 1671 Bariloche – Ezeiza O4 621 Bariloche – Ezeiza AR 1683 Bariloche – Ezeiza AR 1665 Bariloche – Ezeiza O4 627 Bariloche – Ezeiza AR 1667 Bariloche – Ezeiza O4 623 Bariloche – Ezeiza AR 1679 Bariloche – Ezeiza O4 625 Bariloche – Ezeiza

Para revisar el estado de los vuelos correspondientes al 26 y 27 de agosto, recomiendan revisar los sitios oficiales de cada aerolínea o revisar el sitio de Aeropuertos Argentina.