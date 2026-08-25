Cierra Aeroparque por tres días: qué pasará con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro
El Aeroparque Jorge Newbery desde este martes 25 de agosto permanecerá cerrado por trabajos de mantenimiento en su pista principal. El operativo llevará a Ezeiza a operar cerca de 940 vuelos durante esos días.
El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas esta semana por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales, que deberán ser reprogramados o trasladados temporalmente a Ezeiza.
De acuerdo a la información brindada por Aeropuertos Argentina, el cierre comenzó este martes a las 9 y se extenderá hasta el jueves a las 16. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, por ello toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Qué pasa con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro
Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de las operaciones habituales de Aeroparque, incluyendo las rutas de cabotaje y regionales hacia Neuquén y Río Negro. Esta medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos públicos intervinientes.
El anuncio oficial se concretó el 5 de junio con el fin de facilitar la reprogramación anticipada de itinerarios, la reasignación de slots y la reorganización del personal en ambas terminales.
Las autoridades aeroportuarias informaron que seleccionaron esta franja temporal por concentrar un menor volumen operativo respecto de otros días de la semana y por adaptarse mejor a las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, lo que minimiza el riesgo de cancelaciones por factores climáticos.
En paralelo, se articularon acciones con los prestadores de servicios terrestres y de rampa para asegurar la capacidad asistencial en Ezeiza, tanto en puestos de atención como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.
Teniendo en cuenta esta información, los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que funcionarán en Ezeiza hoy, 25 de agosto, son los siguientes:
|Vuelos
|Destinos
|Fecha
|AR 1644
|Neuquén – NQN
|25/08/2026
|AR 1646
|Neuquén – NQN
|AR 1650
|Neuquén – NQN
|AR 1630
|Neuquén – NQN
|AR 1639
|Neuquén – Ezeiza
|AR 1645
|Neuquén – Ezeiza
|AR 1647
|Neuquén – Ezeiza
|AR 1651
|Neuquén – Ezeiza
|AR 1664
|Bariloche – BRC
|O4 626
|Bariloche – BRC
|AR 1666
|Bariloche – BRC
|WJ 3037
|Bariloche – BRC
|WJ 3041
|Bariloche – BRC
|O4 622
|Bariloche – BRC
|AR 1678
|Bariloche – BRC
|WJ 3059
|Bariloche – BRC
|AR 1686
|Bariloche – BRC
|O4 628
|Bariloche – BRC
|AR 1676
|Bariloche – BRC
|WJ 3057
|Bariloche – BRC
|AR 1690
|Bariloche – BRC
|WJ 3056
|Bariloche – Ezeiza
|AR 1671
|Bariloche – Ezeiza
|O4 621
|Bariloche – Ezeiza
|AR 1683
|Bariloche – Ezeiza
|AR 1665
|Bariloche – Ezeiza
|O4 627
|Bariloche – Ezeiza
|AR 1667
|Bariloche – Ezeiza
|O4 623
|Bariloche – Ezeiza
|AR 1679
|Bariloche – Ezeiza
|O4 625
|Bariloche – Ezeiza
Para revisar el estado de los vuelos correspondientes al 26 y 27 de agosto, recomiendan revisar los sitios oficiales de cada aerolínea o revisar el sitio de Aeropuertos Argentina.
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