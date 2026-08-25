ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE Diario papel
Servicios

Cierra Aeroparque por tres días: qué pasará con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro

El Aeroparque Jorge Newbery desde este martes 25 de agosto permanecerá cerrado por trabajos de mantenimiento en su pista principal. El operativo llevará a Ezeiza a operar cerca de 940 vuelos durante esos días.

Redacción

Por Redacción

Cierre temporal de Aeroparque

Cierre temporal de Aeroparque

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas esta semana por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales, que deberán ser reprogramados o trasladados temporalmente a Ezeiza.

De acuerdo a la información brindada por Aeropuertos Argentina, el cierre comenzó este martes a las 9 y se extenderá hasta el jueves a las 16. Durante ese período no habrá despegues ni aterrizajes, por ello toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Qué pasa con los vuelos desde y hacia Neuquén y Río Negro

Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de las operaciones habituales de Aeroparque, incluyendo las rutas de cabotaje y regionales hacia Neuquén y Río Negro. Esta medida fue coordinada previamente con las aerolíneas y los organismos públicos intervinientes.

El anuncio oficial se concretó el 5 de junio con el fin de facilitar la reprogramación anticipada de itinerarios, la reasignación de slots y la reorganización del personal en ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias informaron que seleccionaron esta franja temporal por concentrar un menor volumen operativo respecto de otros días de la semana y por adaptarse mejor a las condiciones meteorológicas previstas para fines de agosto, lo que minimiza el riesgo de cancelaciones por factores climáticos.

En paralelo, se articularon acciones con los prestadores de servicios terrestres y de rampa para asegurar la capacidad asistencial en Ezeiza, tanto en puestos de atención como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

Teniendo en cuenta esta información, los vuelos hacia y desde Neuquén y Río Negro que funcionarán en Ezeiza hoy, 25 de agosto, son los siguientes:

VuelosDestinosFecha
AR 1644Neuquén – NQN25/08/2026
AR 1646Neuquén – NQN
AR 1650Neuquén – NQN
AR 1630Neuquén – NQN
AR 1639Neuquén – Ezeiza
AR 1645Neuquén – Ezeiza
AR 1647Neuquén – Ezeiza
AR 1651Neuquén – Ezeiza
AR 1664Bariloche – BRC
O4 626Bariloche – BRC
AR 1666Bariloche – BRC
WJ 3037Bariloche – BRC
WJ 3041Bariloche – BRC
O4 622Bariloche – BRC
AR 1678Bariloche – BRC
WJ 3059Bariloche – BRC
AR 1686Bariloche – BRC
O4 628Bariloche – BRC
AR 1676Bariloche – BRC
WJ 3057Bariloche – BRC
AR 1690Bariloche – BRC
WJ 3056Bariloche – Ezeiza
AR 1671Bariloche – Ezeiza
O4 621Bariloche – Ezeiza
AR 1683Bariloche – Ezeiza
AR 1665Bariloche – Ezeiza
O4 627Bariloche – Ezeiza
AR 1667Bariloche – Ezeiza
O4 623Bariloche – Ezeiza
AR 1679Bariloche – Ezeiza
O4 625Bariloche – Ezeiza

Para revisar el estado de los vuelos correspondientes al 26 y 27 de agosto, recomiendan revisar los sitios oficiales de cada aerolínea o revisar el sitio de Aeropuertos Argentina.


Temas

Aeroparque

Bariloche

Ezeiza

Neuquén

Río Negro

Vuelos

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado durante 55 horas esta semana por trabajos de mantenimiento en su pista principal. La medida afectará a unos 900 vuelos nacionales e internacionales, que deberán ser reprogramados o trasladados temporalmente a Ezeiza.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén