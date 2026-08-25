ANSES: calculadora para tu bono proporcional si superás la jubilación mínima

ANSES: cómo se liquida el bono de 70 mil pesos en agosto 2026.-

En el marco del tramo final del calendario mensual del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició este martes 25 de agosto 2026 las acreditaciones bancarias para los beneficiarios que perciben haberes superiores al piso previsional.

Conforme a lo establecido por la Resolución 232/2026 —que dispuso un aumento general del 1,89% por movilidad— y la ratificación del refuerzo extraordinario mediante el Decreto 686/2026, el organismo previsional aplica un esquema de bono proporcional para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superan la mínima, garantizando una compensación escalonada que se extingue al alcanzar el techo fijado por el Estado nacional.

¿Cuánto cobro con el aumento y el bono? Calculá tu haber de bolsillo paso a paso

Servicio al Lector Calculadora de Jubilaciones y Bono ANSES Ingresá tu haber bruto sin bono para conocer cuánto cobrás en total. Tu haber jubilatorio (sin bono): $ Jubilación Mínima Haber $450.000 Tope con Bono Haber Base $ 0,00 Bono Extraordinario $ 0,00 Total de Bolsillo $ 0,00 Ingresá un monto para ver el desglose oficial de ANSES.

¿Cómo se calcula el bono proporcional de ANSES para jubilados y pensionados?

Mientras que los titulares del haber mínimo ($419.775,93) perciben el monto íntegro del bono de $70.000, ANSES implementa un mecanismo de absorción progresiva para quienes cobran por encima de esa cifra.

La fórmula oficial complementa el haber mensual ordinario, hasta alcanzar un ingreso total bruto de $489.775,93.

La escala de cobro del bono proporcional de ANSES, para jubilados y pensionados, se estructura de la siguiente manera:

Haber de $419.775,93: percibe el bono completo de $70.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $429.775,93: percibe un bono de $60.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $439.775,93: percibe un bono de $50.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $449.775,93: percibe un bono de $40.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $459.775,93: percibe un bono de $30.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $469.775,93: percibe un bono de $20.000 (Total: $489.775,93).

Haber de $479.775,93: percibe un bono de $10.000 (Total: $489.775,93).

Aquellos jubilados y pensionados que registren ingresos mensuales brutos iguales o superiores a $489.775,93 quedan excluidos del cobro del refuerzo estatal, en agosto 2026.

Fechas de cobro de ANSES para haberes superiores a la mínima por terminación de DNI

El cronograma oficial de ANSES para este segmento previsional se extenderá hasta el cierre del mes, agrupando dos números de documento por día hábil bancario.

Las fechas de pago para jubilados y pensionados con ingresos más altos son:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 25 de agosto 2026.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto 2026.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 27 de agosto 2026.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 28 de agosto 2026.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 31 de agosto 2026.

Consulta digital de liquidaciones y bono en Mi ANSES

Para comprobar la acreditación del haber con el ajuste del 1,89% y el monto exacto del bono proporcional liquidado por ANSES, los beneficiarios no necesitan concurrir a las sucursales bancarias.