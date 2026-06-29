Confirman seis argentinos muertos tras los terremotos en Venezuela: aún hay tres desaparecidos

El devastador doble terremoto que sacudió a Venezuela ya tiene un impacto directo y doloroso para nuestro país. La Cancillería argentina activó el despliegue de una misión consular humanitaria de emergencia tras confirmarse de forma oficial que seis ciudadanos argentinos murieron y otros tres permanecen desaparecidos en medio del desastre edilicio.

El canciller Pablo Quirno confirmó que dos funcionarios diplomáticos ya se encuentran operando sobre el terreno. El objetivo prioritario del equipo es coordinar las tareas de asistencia crítica para la colectividad damnificada. Originalmente, la lista de argentinos con paradero desconocido ascendía a siete personas, pero los rescatistas lograron localizar a cuatro de ellos con vida durante las últimas horas, concentrando ahora los esfuerzos en hallar a los tres restantes.

“La misión busca relevar las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos, el acompañamiento de heridos y la asistencia a los familiares de personas fallecidas”, detalló Quirno a través de sus canales oficiales.

Radiografía de la comunidad argentina en la zona de desastre

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto consolidó un crudo informe sobre el estado de vulnerabilidad de los argentinos atrapados por los sismos. Hasta el momento, el reporte consular detalla:

6 víctimas fatales confirmadas.

confirmadas. 3 personas desaparecidas que están siendo buscadas activamente entre los escombros.

que están siendo buscadas activamente entre los escombros. 3 grupos familiares , dos adultos y un menor de edad identificados en situación de extrema vulnerabilidad.

, dos adultos y un menor de edad identificados en situación de extrema vulnerabilidad. 1 ciudadano argentino hospitalizado con heridas de diversa consideración.

con heridas de diversa consideración. 215 solicitudes de asistencia civil procesadas de urgencia a través de llamadas de celular y correos electrónicos.

En paralelo a la contención de los damnificados, el Palacio San Martín informó que ya recibió 34 ofrecimientos formales de ayuda humanitaria por parte de ciudadanos y organizaciones argentinas civiles dispuestas a viajar o enviar insumos para colaborar con la reconstrucción y la asistencia médica.

La cifra global no para de crecer: casi 1.500 muertos tras los terremotos en Venezuela

La intervención argentina se da en un contexto completamente desbordado. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez Gómez, actualizó el balance trágico de la catástrofe: ya se registran 1.450 muertos y 3.150 heridos como consecuencia directa del inédito «doblete sísmico» de magnitud 7,2 y 7,5 que golpeó el norte del país con solo 39 segundos de diferencia.

La crisis de infraestructura mantiene en vilo a toda la región. La plataforma colaborativa Desaparecidos Terremoto Venezuela expuso una brecha alarmante en las tareas de rescate: de las 62.099 personas reportadas como desaparecidas por sus familiares, solo 14.905 fueron localizadas, lo que significa que más de 47.000 ciudadanos continúan sin ser ubicados en una región costera que permanece militarizada y catalogada bajo el estado de «zona de desastre».