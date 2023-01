Un fallo informático afecta y causa demoras en vuelos de EEUU: hay cancelaciones y caos en los aeropuertos

Una falla técnica en la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) causó demoras en cientos de vuelos en varios puntos en todo Estados Unidos.

Poco antes de las 07:00 de la mañana (hora de la costa este), había cerca de 1.200 vuelos retrasados dentro, con destino o salida del país, según el cibersitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

La mayoría de los incidentes se concentraban en la Costa Este.



La FAA explicó en un tuit que estaba trabajando para restaurar lo que se conoce como Sistema de Notificación a Misiones Aéreas (NOTAM, por sus siglas en inglés).

«Estamos realizando comprobaciones finales de validación y reiniciando el sistema», indicó la agencia. «Las operaciones en todo el espacio aéreos estadounidense están afectadas».



El NOTAM solía estar disponible a través de una línea telefónica, pero se eliminó gradualmente con internet. Las alertas abarcan desde información rutinaria sobre obras en aeropuertos hasta restricciones de vuelo urgentes o equipos averiados.



La interrupción del servicio puede causar trastornos generalizados. Todas las aeronaves deben pasar por el sistema, incluyendo los vuelos comerciales y militares.

La agencia dijo que proporcionaría actualizaciones frecuentes a medida que haya avances.

Update 3: The FAA is still working to fully restore the Notice to Air Missions system following an outage.⁰⁰The FAA has ordered airlines to pause all domestic departures until 9 a.m. Eastern Time to allow the agency to validate the integrity of flight and safety information.