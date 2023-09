Video: quedó atrapado bajo un colectivo en Bilbao y fue liberado por decenas de personas

Un grupo de decenas de personas salvó a un hombre que quedó atrapado bajó un colectivo en Bilbao, España. Los transeúntes resolvieron directamente intentar levantar con las manos el vehículo.

Un insólito hecho quedó registrado en un video y se hizo viral. La víctima logró salir y fue trasladada a un hospital cercano sin heridas de gravedad.

El hecho tuvo lugar el pasado lunes cerca del mediodía, cuando un hombre de edad avanzada quedó atrapado por un vehículo de Bilbobus, la empresa de autobuses municipales.

Ante esta situación, cuya demora podía terminar en una desgracia, los pasajeros y los peatones que se encontraban en el lugar se unieron para intentar ayudar a la víctima. Así fue como comenzaron a empujar al colectivo, hasta que el hombre logró salir, prácticamente ileso gracias a la colaboración de la multitud.

El video fue publicado inicialmente por el periodista Asier Barrenetxea, que se encontraba por la zona en el momento del suceso. A las pocas horas acumuló cientos de comentarios, que recalcaban la solidaridad de los que decidieron ayudar a la víctima.

