Municipales de Viedma aceptaron el aumento ofrecido por el Ejecutivo

Con la aceptación por parte de SOYEM y ATE y el rechazo de UPCN el municipio de Viedma cerró el aumento de 4.000 pesos a través de una suma fija "no remunerativa, no acumulativa y no bonificable" y "a cuenta de futuros acuerdos salariales" aplicable a todos los empleados municipales.

Esa suma será de caracter retroactivo a febrero e incluirá los salarios de marzo y abril y será liquidada en dos pagos de 6.000 pesos con los haberes de marzo y abril.

Además, "se aplicará a los sueldos del personal municipal de planta permanente, contratados y docentes, el cual será proporcional a la cantidad de horas cátedra efectivamente trabajadas" según se indicó en el acta de la reunión de la Mesa de la Función Pública que se realizó esta mañana en el CAMU.

Participaron del encuentro el feje de Gabinete, Marcos Castro; la secretaria de Hacienda, Carolina Brecciaroli; y la subsecretaria de Administración y Recursos Humanos, Silvia Calarco. Por el SOYEM estuvieron Emilio Recachuck, Fabián Schwerdt, Silvia Granara y Hugo Lobelos; la representación de UPCN estuvo formada por Elida Carillo, Alejandra Canosa, Guillermo Mingo y María de los Angeles Spitz; y por ATE asistieron David Figueroa, Leticia La Palma y Arnoldo Trucchi.

SOYEM aceptó la propuesta y pidió que para mayo "se equiparen las asignaciones familiares en concordancia con ANSES" y un "aumento de bonificaciones en términos generales".

ATE también estuvo de acuerdo con la oferta oficial "siempre y cuando la discusión sea trimestral y teniendo en cuenta los índices de inflación, incorporación de la suma al básico, aumento del adicional por trabajo insalubre y actualización de las asignaciones familiares".

Por último UPCN manifestó su rechazo "porque no cumple con los lineamientos planteados para todos iguales, ya que lo que proponen es que sea una suma remunerativa de manera acumulativa".