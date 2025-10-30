Aciertos y errores: así cambió el comportamiento de los conductores a más de un año de las fotomultas en Neuquén

Estacionamientos indebidos, en el puesto número uno de las fotomultas en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

El sistema de fotomultas en Neuquén registra una tendencia clara a más de un año de implementación. Javier Labrín, secretario de Modernización de la Municipalidad, destacó que, aunque persisten las infracciones por estacionamientos indebidos sobre la senda peatonal y los giros a la izquierda sobre avenida Argentina, tuvieron una grata sorpresa: «Algo que ha bajado muchísimo de las primeras (multas) de hace un año atrás, es que solo el 14,6% pertenece a cruces de semáforo en rojo».

El podio de infracciones por fotomultas en Neuquén: el 64% son por invadir la senda peatonal

Labrín, en diálogo con RTN, explicó que el sistema, que opera en 225 esquinas semaforizadas y busca expandirse a 300 en el primer trimestre del próximo año, ha logrado estabilizar el promedio de infracciones en un rango de tres a cuatro por cámara por día.

Este dato, según el funcionario, indica que «el objetivo se va cumpliendo» y que el ciudadano neuquino está mejorando su conducta al volante.

La preocupación del municipio radica en la composición de ese promedio. Las estadísticas, transparentadas en la web municipal, muestran un podio de infracciones liderado ampliamente por la falta de respeto al peatón.

Persisten las multas por giros indebidos a la izquierda en Neuquén. (Foto: Matías Subat)

Con el 64%, la invasión de la senda peatonal es el incumplimiento más cometido, seguido por el giro indebido, sobre todo en avenida Argentina, que alcanza el 22% del total.

En contraste, la infracción por semáforo en rojo ha caído significativamente, representando ahora solo el 14,6% de las multas. “Ha bajado la cantidad de infracciones por semáforo en rojo, se mantienen las infracciones de giro indebido, y por otro lado, todo lo que es senda peatonal se ha incrementado”, detalló Labrín.

Los horarios pico de infracciones se concentran en las franjas de entrada y salida escolar: de 12 a 13 y de 17 a 18 horas. Además, si bien la conducta de los conductores con dominio local ha mejorado, el sistema registra una alta incidencia de multas en vehículos con patentes foráneas.

Patentes «foráneas» en el centro de la preocupación del Municipio de Neuquén

Según la Secretaría de Modernización, existe una «preocupación» por la alta cantidad de infracciones cometidas por patentes de otras localidades o provincias, principalmente de Río Negro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, debido al flujo turístico y visitante.

El sistema funciona con cámaras de alta definición asistidas por inteligencia artificial (IA). Labrín explicó que el 90% de las infracciones detectadas por IA se pasan directamente a multa por ser «inapelables», mientras que solo un bajo porcentaje requiere chequeo y validación de los operadores humanos.

El infractor tiene acceso no solo a las imágenes, sino también al video de la falta cometida, garantizando la transparencia del proceso.

La municipalidad tiene convenios con el Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia para coordinar acciones, responder a requerimientos en caso de accidentes viales y aportar la información relevada por el sistema de fotomultas.