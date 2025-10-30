Rolando Figueroa aportará el 53% del presupuesto del Poder Judicial para 2026

La sede está ubicada en pleno centro de la ciudad, en Alberdi 52. (Cecilia Maletti)

El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) presupuestó para 2026 gastos por 389.456.141.857 pesos. De ese total, el 92% irá destinado a la partida de personal. La sujeción al gobierno provincial se mantendrá: el Tesoro aportará, en principio, el 53% de los recursos que necesita el Poder Judicial para garantizar su funcionamiento.

El proyecto será tratado por la Legislatura para su aprobación. El Consejo de la Magistratura ya expuso sus números al igual que el Ejecutivo.

En comparación con 2025 el gasto total creció casi un 50% (el año pasado se previeron 260 mil millones), aunque este número es relativo por qué el ejecutado siempre supera la planificación original.

De hecho en julio de este año el gobernador Rolando Figueroa asistió por decreto al presidente del TSJ, Gustavo Mazieres, entregándole por completo el Fondo de Estabilización para sanear su déficit.

En detalle

La partida destinada a personal será de $358.886.000.000. El Poder Judicial tiene una planta de 2.548 cargos (30 puestos más respecto de 2025), de los cuales 2.495 son permanentes y 53 temporarios.

En cuanto a la composición del presupuesto, el TSJ recibe el 18% de la coparticipación federal de impuestos. Es lo que corresponde según la ley de autarquía. Esto representa el 43,88% del total de gastos, una suma de $170.916.141.857.

Por recursos propios (lo que recauda el Poder Judicial, por ejemplo, por tasas) el monto es menor en comparación al resto: $12.000.000.000. El aporte más importante es el que hace el Tesoro de la provincia, lo que se conoce como las contribuciones figurativas, que para 2026 será de $206.540.000.000.