Quieren usar fotomultas ciudadanas contra los que generan microbasurales en Neuquén capital

El MPN busca multar el arrojo de basura en las esquinas y baldíos con una aplicación (foto Oscar Livera)

El oficialismo busca emular la experiencia de la aplicación del celular que se usa para sacar multas de las rampas obstruídas, para usarla con los microbasurales que se generan en la ciudad de Neuquén. Quieren que cada vecino pueda emitir una infracción con videos o fotos de los que tiran basura en las esquinas, escampados o patios escolares.

La iniciativa está aun en proyecto en el Concejo Deliberante de la ciudad. Según se informó en la última comisión de Legislación, el MPN intentará lograr el despacho el próximo lunes, para que ingrese en alguna de las sesiones de noviembre.

«Hay una consulta que aún tenemos que hacer con la secretaría de Modernización, no sabemos si se podrá hacer una aplicación específica para los microbasurales o agregar modificaciones a la ordenanza que creó la app accesible», dijo Victoria Fernández, presidenta de la comisión y vicepresidenta del Deliberante (MPN).

No quedan muchas sesiones para aprobar ordenanzas: las del 6 y 27 de noviembre y dos fechas en diciembre, antes del 15 que inicia el receso legislativo.

En el barrio Belgrano, como en otras esquinas de los barrios de la ciudad, tiran basura que deberían llevar a los centros de distribución (foto Oscar Livera)

La aplicación accesible permite a los familiares o acompañantes de personas con discapacidad, sacar fotomultas de los vehículos que obstruyen las rampas para enviarlo de modo más directo al juzgado municipal de Faltas a fin de que se sancione al infractor.

A poco de funcionar bien estas infracciones ciudadanas, se agregó a la obstrucción de rampas, la de las veredas por las que no se puede transitar porque hay depósito de materiales de construcción o un vehículo atravesado, por ejemplo.

El sistema prevé la puesta en marcha de personas que se registran para el «control colaborativo» de modo que las personas habilitadas para auxiliar e infraccionar, se capacitan para usar la imagen de modo adecuado respecto del infractor y que sirva de prueba a la jueza para aplicar la multa.

Inicialmente hubo fotomultas en las que no se pudo castigar al infractor. El registro actual, que llega a más de un centenar de personas, está integrado por un 20% de vecinos de la ciudad que no tienen discapacidad ni familiares con problemas motrices, pero sacan fotomultas a los autos en las rampas para facilitar la movilidad en la ciudad.

El registro colaborativo para infraccionar la creación de microbasurales no tiene consenso en otros bloques políticos, aunque sí la iniciativa de habilitar a otros contribuyentes a colaborar en la multa a los vecinos que generan microbasurales.

«Hay microbasurales que los limpiamos y vamos a las dos semanas y están llenos de la misma cantidad de basura» dijo indignado el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert. El funcionario describió que la ciudad tiene recolección diaria de residuos domiciliarios en un 100% de los sectores de la ciudad y cuatro centros de transferencia para recibir a los residuos voluminosos (como restos de poda, de materiales de construcción o electrodomésticos) que deberían evitar el surgimiento de esquinas con basura tras el paso de la cuadrilla.

Según especificó Fernández, que pidió el respaldo de otros bloques para sacar el despacho, la semana que viene estará completa la consulta con el área de Modernidad de la comuna para saber si las fotomultas ciudadanas se podrán poner en práctica con una aplicación igual o complementaria a la de la app accesible que se usa para la obstrucción de las rampas.

Las zonas donde las cámaras municipales han detectado el arrojo indebido de basura son los sectores de barda donde está emplazada la autovía norte, áreas costeras de Confluencia y de Valentina. Aunque la ciudad tiene unas 300 esquinas semaforizadas con fotomultas, no todas captan por fuera del cruce, las patentes de los utilitarios que dejan basura en baldíos, patios de las escuelas o esquinas abiertas.