Alquileres en Bariloche: el municipio, busca de información precisa sobre la oferta turística

Con la idea de incidir de algún modo en el mercado inmobiliario en favor de quienes demandan alquiler permanente, el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas planea adquirir “bases de datos” sobre locaciones turísticas en la ciudad, que están disponibles en los sitios especializados.

Esa información servirá para “planificar mejor” las acciones que tiene en carpeta el Observatorio de Alquileres, creado por ordenanza hace pocos meses para atender la emergencia. Así lo indicó el vicepresidente del Instituto e integrante del observatorio, Tomás Guevara.

Explicó que el objetivo es acceder a los datos que acopian y comercializan los portales de ofertas de alquiler temporario, en este caso sobre Bariloche, y que hasta ahora se conocen de modo fragmentado e informal. La presunción es que el continuo crecimiento en el volumen de alquileres de casas y departamentos con fines turísticos se convirtió en la causa principal de la escasez que padecen las familias impedidas de acceder a una locación permanente.

Según Guevara la idea es constituir “una línea de base” para caracterizar mejor el problema y definir políticas en la materia. Una de ellas, adelantó, podría ser la de establecer una zonificación que acote el alquiler turístico a determinado radio geográfico y lo prohíba en el resto de la ciudad.

Señaló que las empresas como Booking, Airbnb o Trivago venden esas bases de datos, que “no es algo caro”, y que sería de gran utilidad en este caso. Con el fin de efectuar la compra, el Instituto de Tierras y Viviendas solicitó autorización al Tribunal de Contralor.

Cambios de escenario

Guevara admitió que lo que perciben en general quienes siguen de cerca el mercado inmobiliario y los interesados directos es que la presión del alquiler turístico se redujo en los últimos meses, por la caída relativa que atraviesa esa actividad.

Pero aun así es fenómeno no se tradujo en una mayor oferta y abaratamiento de alquileres permanentes. “La oferta cambió pero el problema no desapareció -dijo Guevara-. Es mucha la gente que igual no puede alquilar, por los plazos, por los precios altos y porque se encuentran con ofertas delirantes, como las que incluyen en el contrato el compromiso de desocupar la vivienda en los fines de semana largos, porque el dueño quiere aprovecharla con turistas”.

Sostuvo que la oferta informal y no habilitada de locaciones de casas y departamentos orientadas al turismo es muy importante en Bariloche. Según las cámaras empresarias, que participan del Observatorio, rondaría el 40% del total de la plaza.

Guevara refirió que todavía no avanzaron con la compra de la base de datos, esperan concretarlo en breve, e insistió en que será una herramienta útil. Dijo que “es común que se compre y se venda” esa información, aunque con otros fines.

Informó que la crisis que padecen los inquilinos alimentó fuertemente hasta hace unos meses el registro de demandantes de vivienda en el Instituto, aunque las inscripciones “ahora disminuyeron” y el listado quedó consolidado en unas 6.000 personas.

Señaló que además de la imposibilidad de acceder a un alquiler en las actuales condiciones, inciden otros factores como que “no hay proyectos edilicios para viviendas de alquiler permanente”, como ocurrió en algún momento, y tampoco el IPPV provincial brinda soluciones, al punto de que “no tiene previsto cuándo construirá la próxima vivienda en Bariloche”.