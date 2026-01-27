Asfaltarán dos barrios del oeste de Neuquén

El intendente y el secretario de Infraestructura destacaron la iniciativa. Foto gentileza.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, anunció este martes el inicio de un plan de asfaltado y obras pluviales que alcanzará a dos barrios más de la capital: Villa Ceferino e Islas Malvinas. Esta iniciativa forma parte del ambicioso programa “Orgullo Neuquino”, que prevé la pavimentación de 3.000 cuadras en toda la capital neuquina.

«Es una apuesta en valor para toda Neuquén”, destacó el jefe comunal al anunciar la ejecución simultánea de 70 nuevas cuadras de asfalto, que se suman a los actuales frentes de pavimentación y obras, como en Z1, Confluencia, Parque Industrial y Valentina.

Gaido subrayó además que “en toda la ciudad ya comenzaron las 3.000 cuadras de asfalto y era muy importante para nosotros estar presentes en estos barrios, Islas Malvinas y también en el sector de Villa Ceferino”.

“Ambos barrios quedarán completamente asfaltados con obras que comenzaron en enero”, remarcó.

Agregó que en ambas zonas “la infraestructura está muy avanzada, con pluviales y preparación del suelo, y realmente en pocos días, estimo que la semana que viene, ya comenzamos con el asfaltado definitivo”.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló que se avanzó «con más de 70 cuadras entre Islas Malvinas y Villa Ceferino”.

El funcionario anticipó que “ya estamos preparando el suelo para que, en aproximadamente 10 días, comencemos a colocar la carpeta asfáltica y así dar inicio a la etapa final de la obra”.

“Unas cuadras más abajo llevamos adelante un trabajo hídrico muy importante. Allí se conectan varios pluviales a unas cámaras que estamos construyendo actualmente, ya que la pendiente es muy pronunciada”, afirmó.

Explicó que “en días de lluvia, el agua que se acumula en la zona baja debe ser conducida hacia los sistemas pluviales”, protegiendo así las viviendas de los frentistas.

Nicola sostuvo que se están construyendo 300 kilómetros de pluviales que no son visibles porque van por debajo del pavimento, en una ciudad que no estaba preparada para recibir lluvias intensas.