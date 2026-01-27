Avance del 70% en la construcción del puente sobre la calle Anaya en Neuquén

La última actualización de la obra fue la llegada de 18 vigas estructurales. Foto: gentileza

El puente sobre la calle Anaya registró un 70% de avance en su construcción. La obra buscará mejorar la conectividad vial, el drenaje de aguas y el ordenamiento territorial de la ciudad de Neuquén.

El proyecto, impulsado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia, forma parte del plan integral de saneamiento y organización del sistema hídrico urbano. Implicará también la reapertura del brazo Todero del río Limay cuyo cauce fue cerrado en 1972.

La propuesta fue elaborada a partir de estudios específicos e incluye la construcción de los puentes Saavedra e Ignacio Rivas en el futuro. Además, se trazarán tomas de agua, estructuras de ingreso y descarga de caudales, y otras intervenciones complementarias.

Se prevé que la nueva estructura, de 12 metros de largo y 20 de ancho, cuente con veredas laterales y bicisendas para favorecer la circulación en los barrios costeros. El diseño del puente fue pensado con un enfoque de prevención ante eventuales crecidas del Río Limay.

El proyecto, que inició en junio de 2025, cuenta con un plazo de ejecución de 472 días y fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa ARCO SRL. La inversión asciende a $6.243.166.053,48 y es financiada a través del Fondo Hídrico Provincial.

La última actualización del avance de obra fue la llegada de 18 vigas estructurales que conectan los estribos laterales con la fila central.

Cuando finalice el montaje de las mismas, se continuará con tareas de arrastramiento y colocación definitiva, para luego ejecutar la losa estructural y la carpeta de rodamiento. Esto completará la superficie de circulación.