Boleto estudiantil universitario gratuito en Neuquén: paso a paso cómo obtenerlo para el ciclo lectivo 2026

El Boleto Estudiantil Neuquino (BEN) es un beneficio de la Municipalidad de Neuquén que garantiza el transporte gratuito para todos los alumnos que residan en la ciudad y asistan a instituciones educativas locales, ya sean públicas o privadas.

A partir del próximo martes, se activará el beneficio para los estudiantes universitario. Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional, contó que los requisitos son los mismos que para los niveles primario y secundario: foto del DNI, certificado de alumno regular y calendario de vacunación.

“Son los mismos pasos, así que es muy fácil”, destacó la subsecretaria, quien mencionó que los que ya atravesaron el proceso en años anteriores encontrarán un circuito conocido. Además, aclaró que como parte del lanzamiento, se habilitará una sede en el hall central de la UNCo para orientar a los estudiantes que tengan dudas.

“Ya tenemos alumnos y alumnas inscriptos para empezar a retirar la tarjeta la semana que viene”, señaló Rueda Cáceres quien además adelantó que la entrega de tarjetas comenzará el martes 10 de marzo, de 9 a 15, en la sede de la UNCo con ingreso por calle Buenos Aires.

Las tarjetas que se entregarán son las mismas de color bordó que ya utilizan los alumnos de primaria y secundaria.

¿Qué requisitos debo cumplir para acceder al BEN?

Para que el sistema apruebe tu solicitud, es indispensable contar con la siguiente documentación (en fotos legibles o PDF):

DNI vigente: Debe acreditar domicilio en Neuquén capital. Certificado de alumno regular: Emitido por la institución educativa este año. Calendario de vacunación: Completo según la edad del estudiante.

Paso a paso: cómo hacer el trámite online para obtener el BEN

El proceso se realiza íntegramente de forma digital a través de la plataforma Muni Express. No es necesario ir a las oficinas municipales, salvo para retirar el plástico nuevo si no lo tenés.

Paso 1: Ingresá a la web de Muni Express o descargá la App en tu celular.

Ingresá a la web de o descargá la App en tu celular. Paso 2: Creá tu usuario o logueate si ya tenés uno.

Creá tu usuario o logueate si ya tenés uno. Paso 3: Buscá la opción «Boleto Estudiantil Neuquino» .

Buscá la opción . Paso 4: Cargá los datos personales y subí las fotos del DNI, el certificado y la libreta de vacunas.

Cargá los datos personales y subí las fotos del DNI, el certificado y la libreta de vacunas. Paso 5: Una vez enviada, la Municipalidad validará tus datos. Recibirás una notificación confirmando si fue aprobado o si debés corregir algún archivo.

¿Dónde se retira la tarjeta?

Si es la primera vez que sacás el boleto o perdiste tu tarjeta anterior, deberás retirar el nuevo plástico (color bordó). Los puntos de entrega habituales son: