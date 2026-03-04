Tarifas más bajas en Neuquén: los detalles de la «canasta energética» que anunció Rolando Figueroa

El cobro de energía en especie será una de las medidas aplicadas. Foto: archivo Florencia Salto.

Pese a la fuerte matriz energética de la provincia y la cercanía de los aprovechamientos que la integran, como los hidrocarburíferos y los hidroeléctricos, por ejemplo, las tarifas no representan precisamente un costo menor para las familias y las empresas instaladas en Neuquén.

Esta dinámica fue comentada por el gobernador Rolando Figueroa durante la apertura de sesiones ordinarias el último domingo, donde anunció la conformación de lo que llamó «una verdadera canasta energética neuquina«.

Según informó el mandatario provincial, el Gobierno avanzará en el transcurso de los próximos meses con la implementación de un «Programa Integral de Abastecimiento Energético«, que se complementará con otras medidas ya en curso.

«Significa que vamos a utilizar nuestros propios recursos para garantizar más acceso al gas, electricidad más accesible para las familias que no cuentan con gas y tarifas más competitivas para quienes producen, invierten y generan empleo», aseguró en su discurso en la Legislatura.

Figueroa dijo que, con esos objetivos, se impulsará el cobro en especie de gas, petróleo y energía eléctrica, una figura ya comprendida, por ejemplo, en los contratos de las concesiones hidroeléctricas de los ríos Neuquén y Limay. El esquema también abarcará la «generación propia», añadió.

El costo de la energía, «uno de los pendientes»

Consultado por Diario RÍO NEGRO, el ministro de Economía, Guillermo Koenig, dijo que la cuestión tarifaria era uno de «los pendientes» de estos más de dos años de gestión.

«Es una asignatura pendiente rebajar el costo de la energía», afirmó el funcionario provincial. En línea con el mensaje del gobernador, precisó que la llamada canasta se nutrirá del cobro en especie que, con las nuevas compañías a cargo de las represas, «pasará del 30% al 50% del total«. Y agregó: «Todavía no se ha hecho efectivo pero lo estamos esperando».

El plan se complementará con compras de gas para generación eléctrica «a mejores precios que los del mercado de Cammesa». Koenig dijo que el Gobierno ya está «hablando con petroleras» que cuentan con proyectos propios de generación y pueden funcionar como proveedores de la provincia a un menor costo.

«Queremos ver si podemos utilizar algo de ese gas para tener un precio más competitivo; esa es la idea de la canasta de energía que se anunció», resumió.

En su mensaje ante los diputados, Figueroa explicó que, al menos lo que se obtenga por las hidroeléctricas, se utilizará para programas de eficiencia energética en el sector agroindustrial, extensivos al turismo, hotelería y gastronomía, además de los hogares que no cuenten con gas y necesiten de un costo eléctrico reducido.

«Porque donde no llega el mercado y donde no hay rentabilidad inmediata, el Estado provincial dice presente», añadió el gobernador, quien también anticipó que las empresas provinciales Hidenesa y EPEN asumirán «roles estratégicos» en esta nueva etapa.

La nueva agencia de recaudación

El ministro de Economía se refirió a otros aspectos de la gestión de gobierno y destacó el lanzamiento de la Agencia de Recaudación de Neuquén, “ARNeu”, que se integrará con las actuales direcciones de Rentas y Catastro.

Afirmó que este organismo servirá para mejorar la recaudación de la Provincia, permitiendo, a la larga, reducir la presión tributaria con un número mayor de contribuyentes.

Dijo que el alivio impositivo que está pensando el Ejecutivo empezó a plasmarse en el último presupuesto, con una atenuación de la alícuota máxima de Ingresos Brutos. Y destacó además el régimen simplificado de monotributo «con la escala más baja del país».

«A partir de la creación de la agencia tributaria vamos a empezar a trabajar para que, en la medida de nuestras posibilidades, podamos avanzar con más rebajas de alícuotas».

El proyecto de ley del nuevo organismo, aunque fue confirmado, todavía no se envió a la Legislatura. Koenig detalló que la idea es terminar su confección este mes y presentarlo antes que termine marzo.