Centenario se quedaría sin Defensoría del Vecino tras fracasar el acuerdo sobre una terna

El mandato de la Defensoría del Vecino de Centenario vence en 20 días y las concejales de la ciudad no nombraron aún un reemplazante, con grandes posibilidades de que no se destrabe la situación antes del 10 de diciembre, cuando vencen los mandatos. Mientras llueven los recursos administrativos en la presidencia del Deliberante para que se vuelva atrás el proceso sospechado de irregular, el titular del cuerpo, Cristian Pieroni, confirmó a Rio Negro que analiza plantear una prórroga de mandato de Olga Alfonso, actual Defensora del Vecino.

Las concejalas de la oposición que responden al intendente electo Esteban Cimolai (Somos Centenario) y que impusieron una terna de candidaturas, evitaron hacer declaraciones. Por versiones de terceros, se conoció que judicializaron la disputa con el oficialismo sobre la terna que eligieron -sin entrevistas previas- para reemplazar a Alfonso en la Defensoría de Centenario.

«Nos respondieron con niñerías, que se habían presentado en la fiscalía y que hasta que no resuelva la justicia no iban a hacer nada, ayer hablamos en la comisión. Le preguntamos con qué criterio eligieron a 3 personas que trabajan en el Deliberante para la Defensoría y por qué no hicieron las entrevistas con los postulantes; así, da la impresión que fue a dedo, entre sus asesores que no habían llegado a presentar los papeles en el plazo que establece la Carta Orgánica», dijo Víctor Matelo, uno de los aspirantes al cargo.

Más de 5 recursos administrativos ingresaron el lunes a la presidencia del cuerpo. Son los postulantes a defensor del Vecino que presentaron la documentación en el primer llamado y quieren que se retrotraiga el trámite porque dudan de la transparencia de la elección de la terna: una de ellas es la actual concejal de Somos Centenario, Valeria Caffaratti y la otras dos personas son asesores en el Deliberante: del MPN (Pablo Ianni) y del bloque libertario (Mariel Terrasanta).

Todo indica que la elegida por el nuevo oficialismo sería Caffaratti, ex integrante del gabinete de Cimolai en su primera intendencia.

El presidente del Concejo, Cristian Pieroni (PJ), confirmó el ingreso de los recursos administrativos y planteó que analiza la prórroga de la gestión de Alfonso. «Los vecinos no se pueden quedar sin Defensor; hablé con las concejalas de la comisión A (que fue la que produjo la terna y decidió la elección de la futura defensora) y me respondieron que me abstenga de opinar, porque presentaron un recurso en la fiscalía», aseguró Pieroni.

La comisión que judicializó la eventual elección de la próxima Defensoría está compuesta por Vanesa Puchi (MPN), Lorena López (Somos Centenario), Valeria Garay (Cambiemos, ahora Avanzar) y el PJ representado por Francisco Guzmán Varela y Carina Demur.

Para la elección de la próxima Defensoria no hubo entrevistas con los aspirantes al cargo y éste es uno de los cuestionamientos. «Nos presentamos 13 en tiempo y forma, luego hicieron una extensión del llamado sin explicar por qué y entonces eligieron a 2 de ese grupo, además de la concejala Caffaratti», describió Matelo.

Exigen que se derogue la resolución de comisión que extendió el plazo legal para que los postulantes hagan sus presentaciones y se anule todo lo actuado con posterioridad. Aunque la letra de la Carta Orgánica no fija la obligación de hablar con los interesados en el cargo, nunca antes se eligió un Defensor o Defensora sin pedirle que defienda el proyecto presentado ante los ediles.

«La verdad es que no es correcto todo lo que hicieron para llegar a la terna, los recursos administrativos tomarán estado parlamentario el jueves y les voy a pedir que revean su postura, los vecinos y vecinas de la ciudad se merecen transparencia, hasta ahora no explican cuál fue el método de selección. Si no hay cambios, veremos de hacer una resolución para extender el mandato» de la actual Defensoría, dijo Pieroni.