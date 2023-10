Polémica en el Deliberante de Centenario por la elección del Defensor del Vecino

Centenario no tiene aún quien será el nuevo Defensor del Vecino, pero todo apunta a que la actual concejala de Somos Centenario -el partido que ganó las elecciones a la intendencia- Valeria Caffaratti, es quien tiene mayores chances. La presidenta del Concejo, Carina Demur (Frente de Todos), dio por finalizada la sesión cuando el resto del cuerpo -en mayoría- intentaba torcer la conducción en el recinto para hacer la votación de la terna; las ediles siguieron sesionando en ausencia de 2 de las autoridades y aprobaron una terna para la nueva Defensoría de Centenario.

En una sesión con mucha tensión, que involucró la opinión en el recinto del público y postulantes, se supo que los aspirantes a la Defensoría no fueron entrevistados para el cargo en el proceso previo a la definición sobre terna, como ocurrió en anteriores elecciones del cargo. En otras elecciones de Defensor en Centenario, cuando no se llegaba a una unanimidad, se convocaba a una nueva sesión -muchas veces a continuación- para la segunda votación.

La actual defensora del Vecino en Centenario es Olga Alfonso y su mandato vence el 30 de noviembre. El Deliberante está compuesto por 4 ediles del oficialismo (dos de las cuales se escindieron de la postura del Frente de Todos), 3 de Somos Centenario (el partido que ganó la intendencia), 2 del MPN y 1 de Avanzar.

La nómina que envió la comisión de Asuntos Constitucionales al plenario está integrada por una concejal del riñón del intendente electo Esteban Cimolai y por dos asesores del cuerpo. Sus nombres fueron convalidados por la totalidad de los votos presentes, cuando la presidenta y secretaria del Deliberante, se habían retirado del recinto.

«Llegó mucha gente con mala información, el tratamiento se hizo como lo ordena la Carta Orgánica, de no lograr la unanimidad, se debe hacer una nueva elección por los 2/3 y lo teníamos. Si no hubiera sido así, podía ser en una tercera elección, por simple mayoría. La presidenta a cargo Demur de forma arbitraria, nos negó el derecho a poder votar y no tenía la cantidad de votos que exige el reglamento para levantar la sesión, por eso dimos continuidad con la vicepresidenta del Concejo, Julieta Salvucci», dijo la concejala Belén Panero (SC).

En la sesión, varios de los postulantes al cargo criticaron la existencia de dos convocatorias: en la primera, se presentaron 13 personas con sus antecedentes y el proyecto de Defensoría que esperaban defender ante la comisión. Pero seguidamente hubo una ampliación del llamado de cinco días hábiles más, oportunidad en la que se sumaron otras 8 personas.

Según describió una de las postulantes, Catalina Sánchez (también Defensora del Vecino suplente) «llamativamente quedaron en la terna dos personas que fueron convocadas en ese segundo llamado y todos los ternados, son empleados del Concejo», describió.

La terna que surgió de las 21 presentaciones quedó compuesta por Valeria Caffaratti -concejala actualmente de licencia- y los asesores legislativos Pablo Ianni y Mariel Terrasanta.

Con el evidente quiebre del oficialismo y en minoría de 2 votos contra 8 concejales, la presidenta a cargo del cuerpo, Carina Demur, dio por finalizada la sesión porque no podía seguir conduciendo el debate por la rebeldía de sus pares que insistieron en continuar votando y no con el resto del orden del día. Demur convocó nuevamente a una sesión para el 9 de noviembre y se retiró con la concejala parlamentaria Daiana Basualdo.

Pero el resto del cuerpo desoyó el ordenamiento de la presidenta y continuó sesionando. Votó en forma unánime por la terna de aspirantes que envió la comisión de Asuntos Constitucionales y dio por cerrada la sesión. En una próxima convocatoria, se debería elegir el orden de las candidaturas: el primer lugar será para la Defensora o Defensor, el segundo será primer suplente y el tercero se erigirá como segundo suplente en el cargo.

Por su parte, los aspirantes a Defensor del Pueblo presentaron una nota en la que solicitaban que la elección se llevara a cabo con la misma modalidad de las anteriores elecciones. En forma individual, hicieron una presentación en la que requerían ser convocados y convocadas por la comisión para defender el proyecto de Defensoría que habían entregado. «El reclamo de varios de los inscriptos fue por qué si siempre que se eligió el Defensor del Vecino se hicieron entrevistas, en esta oportunidad no fue así. Cuando presenté papeles, nos dijeron que dejáramos correos y teléfonos de contactopara la entrevista, y eso nunca pasó», dijo Claudio Machado, otro de los que aspiraba al organismo.

Los aspirantes a la Defensoría se enteraron de que ya había terna cuando fueron a consultar por la fecha de la entrevista.