Comienza el análisis del presupuesto de la ciudad de Neuquén para el 2024

Mañana será la primera reunión para analizar la propuesta económica que el intendente Mariano Gaido envió al Concejo para lo que será el inicio de su segunda gestion. Está prevista la presencia del equipo técnico del secretario de Hacienda, Leonardo Carod y el área del subsecretario Juan Dutto, se indicó. La rueda de consultas continuará el miércoles, con la secretaría de Finanzas y el deglose de la ordenanza tarifaria.

Más de 140.000 millones de pesos fue la previsión presupuestaria que planteó Gaido para 2024. En la presentación general no se dieron mayores detalles de la obra pública que priorizará para el periodo, sin embargo, la pavimentación se lleva más del 60% de los 48.335 millones de pesos previstos para Obra Pública.

Ese punto se abordará en general y el 21 de noviembre será convocado el secretario de Coordinación e Infraestructura, Alejandro Nicola, para responder preguntas de las y los concejales.

La reunión ampliada por el presupuesto 2024 se programó a las 10 de este viernes. El presidente de la comisión de Hacienda, José Luis Artaza, explicó que el objetivo será tener evacuadas las consultas, revisiones y agregados resueltos antes del 30 de noviembre, debido a que el 10 de diciembre se producirá el cambio de mando y la renovación del cuerpo legislativo.

«Se convocó a todos los concejales, el primer viernes será con el equipo de Hacienda, con Carod y Dutto. El miércoles, a las 9, la reunión será con el área de Fernando Schpoliansky y Mónica Pesce (Finanzas y la ordenanza tributaria) el 17 viene Santiago Morán (Servicios urbanos y Protección Ciudadana) y finalmente el 21 corresponde al equipo de Obras Públicas. Luego si alguno de los concejales tiene alguna duda, se convocará a algun otro integrante del gabinete», dijo Artaza.

Hasta ahora los ediles no adelantaron modificaciones. Se prevé que lo hagan en alguna de las reuniones técnicas, para incorporar obras al presupuesto o proponer mejoras en algunas partidas. Con esta composición, durante este primer mandato de Gaido, nunca se obstaculizó la votación del ejercicio, e inclusive varios de los concejales ya adelantaron que le darán el voto.

Artaza, por ejemplo, sostuvo que la herramienta presupuestaria no se le puede negar al Ejecutivo, a pesar de alguna crítica a la forma de presentar los números. En su opinión, por ejemplo, Gaido no muestra un presupuesto superavitario en 40.000 millones de pesos, sino que la cifra corresponde al saldo positivo entre gastos e ingresos corrientes: eso es ahorro corriente, no es superávit», sostuvo.

Agregó que «estamos analizando los tercios en los que dice el intendente que dividió el presupuesto: obra pública, personal y funcionamiento. No vemos superávit ni déficit, con un ahorro corriente menor al que habíamos ejecutado nosotros (por el gobierno anterior) en 2019″, insistió.

Criticó nuevamente el ingreso de unos 1000 agentes durante la gestión del MPN, una cifra que se condice con la regularización de contratados que se llevó a cabo en el primer año y medio de gestión. En este ejercicio, el Ejecutivo presentó unas 3.400 personas de planta permanente según la presentación inicial (3 650 en el detalle de las cifras internas) en tanto, a partir del 14 de noviembre se suma a la planta, el personal temporario (agentes de balnearios y guardavidas).

Por una decisión del Ejecutivo, la temporada de verano comenzará a mediados de noviembre, esto debido a la necesidad de seguridad balnearia los dias de calor y elevadas temperaturas en los cuatro sectores organizados para bañistas sobre la costa del rio Limay, en Neuquén.