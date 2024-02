Cortés designó a una sobrina en Bariloche, que es concejal en Chubut

Al menos dos puntos de la ordenanza de ética pública formarían parte de las incompatibilidades de la designación de Bárbara Gisel Cortés en la Municipalidad de Bariloche, porque además de ser la sobrina del intendente Walter Cortés, es vicepresidenta del Concejo Deliberante de El Hoyo, una localidad de Chubut, y empleada pública de esa provincia (en uso de licencia), según analiza el Tribunal de Contralor.

Bárbara Cortés, de 34 años, fue designada mediante la resolución 10/2024 -fechada el 8 de enero- pero para cumplir tareas desde el mismo día que asumió su tío en la Intendencia, el 8 de diciembre de 2023, con el objetivo de “brindar sus servicios profesionales de abogada en la Secretaría Legal y Técnica” del municipio.

Dos días más tarde, la misma persona, asumió su segundo mandato como concejal de localidad de El Hoyo, ubicada a 14 kilómetros de El Bolsón, por la fuerza Chubut Somos Todos, y fue nombrada vicepresidenta del Deliberante. Su mandato es por el período 2023-2027 -igual que su tío en Bariloche- y anteriormente había ejercido como concejal entre 2019-2023.

El caso de Bárbara Cortés llegó al Tribunal de Contralor esta semana, según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, y fue motivo de análisis en la última reunión donde se decidió pasar el tema al asesor letrado para que emita un dictamen, confirmó Estanislao Cazaux, integrante del organismo de control, quien puntualizó que el tema llegó por una presentación formal del concejal de Incluyendo Bariloche, Leandro Costa Brutten.

Cazaux indicó que la próxima semana, con el dictamen en mano, se resolverá. “Posiblemente se exija la anulación de la designación y que devuelva los salarios que ha cobrado hasta el momento”, afirmó.

En el Ejecutivo no hubo respuesta formal ante la consulta de este medio. El jefe de Gabinete, Héctor Leguizamón Pondal, se excusó por no estar en tema y no tener vinculación directa con la contratación. La titular de la Asesoría Letrada municipal, Yanina Sánchez, y el jefe comunal, no respondieron los llamados y mensajes de este diario.

Resolución oficial

El nombramiento de Bárbara Cortés podría incurrir en incompatibilidades que establece la ordenanza de ética pública 2554/14 en su artículo 5. Uno de los puntos es el que menciona el inciso C que indica que no puede ser nombrado quien sea “cónyuge, pariente hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad de quien ejerce la función de Intendente Municipal”.

El parentesco de tío/sobrina sería un “tercer grado”, por lo que podría quedar excluido el punto legalmente.

El mismo inciso aclara que no estaría alcanzada por esta irregularidad quien tenga una “titulación especial para el cargo”, en este caso se la nombra por servicios profesionales de abogada, pero no se encuentra matriculada para ejercer en jurisdicción de la Tercera Circunscripción Judicial de Río Negro y tampoco en otras de la provincia, según constatación de los cuatro colegios de abogados.

También el nombramiento de la sobrina chocaría con el inciso J del mismo artículo que enumera incompatibilidades ya que dice que no puede “desempeñarse al mismo tiempo en más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y la jurisdicción en que hubiera sido designado”.

En el Concejo Deliberante de El Hoyo confirmaron al Contralor de Bariloche que Cortés ejerce el cargo público de concejal y tiene además la vicepresidencia del cuerpo. Cortés tiene domicilio en esa localidad.

Al primero que yo vea de mi gabinete en actitud de beneficiar amiguitos y demás, tengo la renuncia a mi disposición y se la pediré”. Walter Cortés antes de asumir.

Públicamente también fue motivo de una polémica en 2022 cuando se dio a conocer que había sido designada por el exgobernador Mariano Arcioni como ayudante administrativa en la Dirección General del Registro Civil de la Provincia, cuando ya era concejal en su primer mandato. Sin embargo, en febrero de 2023 se notificó que Cortés se mantenía en el cargo con uso de licencia y sin goce de haberes de la provincia.

Un contrato de 13 meses por 3,5 millones de pesos

En la Municipalidad de Bariloche, según definió el intendente por resolución, la remuneración de Bárbara Cortés es de 269.900 pesos mensuales “contra la presentación de factura” y el contrato figura desde el 8 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. El total de la remuneración prevista por todo el plazo es de 3.508.700 pesos, según reza el documento oficial.

Cazaux opinó que este caso puede ser “motivo de revocatoria de mandato del intendente. Es de una gravedad institucional máxima, el intendente no puede desconocer la ordenanza de ética pública, hay nepotismo”, afirmó y señaló que habría otro caso de familiar directo de un funcionario del gabinete designado.

La resolución que adopte el Contralor el próximo miércoles será remitida al municipio de El Hoyo. Cazaux advirtió que podría interesar también en esa jurisdicción la situación temporaria de doble percepción de haberes públicos.

La resolución 10/2024 firmada por el jefe comunal establece el contrato por 13 meses de su sobrina, para ejercer tareas de su profesión de abogada.

Dos ejemplos con el máximo rigor

El intendente Cortés tomó definiciones semanas atrás con dos funcionarios involucrados en presuntas irregularidades o intentos de obtener beneficio propio por el cargo que ejercían en el municipio.

Suspendió de manera “provisoria” a Tatiana Aguilar, subsecretaria de Recursos Humanos.

Dejó sin efecto la designación de Marcelo Casas quien era subsecretario de Inspección General, aunque sigue en el municipio por ser empleado de planta permanente. El Contralor intervino en ambos casos.