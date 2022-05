Cruces reveladores entre los concejales del MPN y de Juntos por el Cambio

Destratos, chicanas políticas y descalificaciones personales marcaron el inicio del debate en el Concejo Deliberante de Neuquén que, al cabo de casi tres horas de sesión, no lograba avanzar del primer punto de homenajes de los concejales.

La puerta del escándalo la abrió el concejal Claudio Domínguez (MPN) con descalificaciones hacia el concejal Juan Peláez (UCR) a quien enrostró, en forma despectiva, de haber nacido en “cuna de oro” y no entender las necesidades en Z1, donde se pedía la declaración de interés municipal de un festival de boxeo.

El respaldo se aprobó por unanimidad, Peláez no habló de rechazar la iniciativa y debió recordarle a Domínguez que sus padres llegaron “proscriptos a Neuquén”, a bordo de una motoneta, que habían sido los «médicos de la moto», que entre otras instituciones, colaboraron con el ex gobernador Felipe Sapag para levantar el primer centro de educación física de la ciudad (CEF1).

En un cruce de palabras comenzó minutos antes, cuando Domínguez le endilgó a Peláez una supuesta deuda de más de 10 millones de pesos que tiene con la comuna. El enojo de Domínguez y también del concejal Jorge Rey (MPN), vino a colación de la disputa con Juntos por el Cambio sobre la paternidad del proyecto de “ficha limpia”, que no estaba en discusión cuando comenzó el intercambio.

“Tener una deuda no es pecado ni corrupción, una empresa puede tener una deuda con un ente público, se está pagando y es parte del giro comercial, lo que pasan es que desconocen como funciona la actividad empresarial o comercial porque siempre vivieron del Estado, no administraron ni un kiosco”, replicó el concejal de la UCR a Domínguez cuando se sintió aludido.

En el fragor de la argumentación señaló que el gobierno de la provincia le debe a la clínica “4 ó 5 veces esa suma, o “dos o tres veces ese monto nos debe Salud Pública y nadie se queja porque es parte del giro comercial”. Agregó que “debido a que la provincia está endeudada y no puede pagar en efectivo” en los últimos 6 meses el ISSN pagó a las clínicas “con bonos, letras del tesoro que emitió el Ministerio de Economía” del actual gobierno provincial.

Peláez dijo estar cansado de los “golpes bajos” y acusó a Domínguez de tener actitudes fascistas, retrucó que corrupción fue lo que se denunció en la Justicia, donde un funcionario de Espacios Verdes se llevaba más de 12 millones de pesos por mes – dijo – y que por eso Domínguez lo atacaba debido a que los funcionarios denunciados “son amiguitos de ese concejal. Tienen los dedos pintados por la Justicia que tienen cooptada hace años, con un Tribunal Superior (TSJ) que da vergüenza con los papelones que hace, porque salen todos del mismo riñón”.

La “actitud miserable” la atribuyó a que “denuncié penalmente a sus amigos”, insistió el concejal radical.

El concejal Marcelo Bermúdez (Pro en Juntos por el Cambio) le recordó a Domínguez que “sin ser abogado” fue miembro del Consejo de la Magistratura y que cobraba más de 800 mil pesos por esa función.

“No estamos para ser señalados por el lugar donde venimos o vivimos; yo no vivo como el gobernador o el intendente en barrios privados, hay concejales que viven en barrios privados, lo que hay que justificar es el origen de los fondos, no nos merecemos tamaña ordinariez”, cuestionó Bermúdez por el insistente señalamiento de Domínguez sobre la condición social de su par de la UCR.

El avance de las descalificaciones alcanzó un punto en el que la concejal Cecilia Maletti exigió respeto por la paciencia de los vecinos que esperaban desde las 11 la aprobación de proyectos de interés, mientras que la presidenta del Concejo, Claudia Argumero, amenazó con aplicar el reglamento sobre alusiones irrespetuosas y de mala fe en el cuerpo.

Las diferencias resurgieron de inmediato cuando se trató el proyecto de la izquierda para que la actual concesión del transporte público adecúe las paradas y los colectivos para el uso de personas con discapacidad.

El concejal Juan Peláez recordó que denunció a funcionarios de Mariano Gaido que contrataron a «amiguitos» del concejal Claudio Dominguez por 12 millones de pesos por mes (Matías Subat)

El MPN no aprobó la iniciativa con base en el argumento de que estaba en estudio la próxima concesión. Domínguez insistió en la diatriba y acusó a Cambiemos de haber instalado la actual concesionaria de transporte “que yo quiero prohibir que se presente en Neuquén, por el daño que ha causado, si se pudiera hacer por ordenanza, mejor”.

Bermúdez contestó con la explicación de que “el que trajo Indalo a Neuquén fue el intendente del MPN, Luis “Chito” Jalil” y se aprobó la continuidad de Autobuses “durante la gestión de (Martín) Farizano, donde yo voté en contra”.

La sesión del Concejo Deliberante hoy, continuaba en desarrollo