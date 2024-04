Cutral Co y Plaza Huincul harán una planta reguladora de gas para llevar el servicio hacia el sur

La construcción de una planta reguladora de gas que posibilitará llevar el servicio hacia el sur de los ejidos tanto de Cutral Co como de Plaza Huincul fue anunciada por los dos municipios y ya está en marcha la licitación. La obra está presupuestada en poco más de 2 mil millones de pesos y se espera que la empresa adjudicataria tenga un plazo de nueve meses para ejecutarla. Los fondos para la financiación provienen del ente ENIM.

El crecimiento urbano para Cutral Co y Huincul está planteado hacia el sur, donde ambas ciudades no tienen inconvenientes en avanzar. Sin embargo, llevar los servicios hacia esos sectores no solo es costoso, sino que además demandan de obras que permitan garantizar que -en este caso el gas- llegue con la presión suficiente.

En Plaza Huincul hay terrenos otorgados y las familias construyeron sus casas aunque todavía no pueden acceder al gas natural.

Tanto el intendente Ramón Rioseco como su par huinculense, Claudio Larraza cuentan con el aval de los concejales para disponer de fondos provenientes del ente ENIM, para llevar adelante esta obra que demandará 2.071.251.735 pesos.

El lanzamiento de la licitación para la obra ya se hizo y el plazo para que las empresas interesadas se presenten vencerá el próximo 8 de mayo. La planta reguladora de gas facilitará ampliar las redes que luego llegarán a los terrenos ya otorgados y a los nuevos loteos que se entreguen.

«Se trata de una obra trascendente para las dos ciudades, es una gigantesca planta reguladora de gas que nos va a permitir tener previsibilidad para los próximos 10 años», dijo el jefe comunal Rioseco. Debido a la envergadura de la planta -se especificó que son 3 mil metros cúbicos– se realizará en dos etapas.

“Celebramos el hacer este trabajo en conjunto, pero fundamentalmente la continuidad del trabajo en la obra pública en los tiempos complejos que atravesamos a nivel nacional», apuntó a su vez, el intendente Larraza. Resaltó que las necesidades de los vecinos «están y requieren acciones mancomunadas. En la ciudad no podemos parar».

Ambos funcionarios resaltaron la tarea conjunta que redundará en una mejor planificación para los habitantes que se instalen en la zona.

En cuanto a la licitación, se indicó que el proceso demandará unos 30 días y luego se estima que en 270 días se deberá ejecutar la obra.