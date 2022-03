Declaran inocente al exintendente de Dina Huapi por la obra de la bicisenda

El ex intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, fue absuelto. Foto: archivo

El juez Marcelo Alvarez Melinger absolvió al exintendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, y al exsecretario de Obras Públicas, Carlos Morazani, de las denuncias vinculadas a la segunda etapa de la obra de la bicisenda que se llevó a cabo en esa localidad con fondos del gobierno nacional.

«Estaba muy tranquilo porque nunca obré para hacer el mal sino el bien. Y la obra se hizo«, señaló Rojas a la finalización de la lectura de la sentencia.

Días atrás, el fiscal Guillermo Lista había pedido que se declare a Rojas responsable por el delito de abuso de autoridad, acusándolo de dictar resoluciones contrarias a la normativa vigente para contratar de manera directa a una empresa que construyó la segunda etapa de una bicisenda. Retiró la acusación por malversación de caudales públicos.

Explicó que la obra superaba el tope de 92.000 pesos que establecía la normativa vigente para contrataciones directas por parte de la Municipalidad de Dina Huapi. En esta oportunidad, aclaró Lista, Rojas firmó tres resoluciones que dividieron la obra en tres etapas para eludir el régimen de contrataciones.

El fiscal, por otro lado, pidió declarar responsable a Morazani por el delito de malversación de caudales públicos y, en este caso, desistió de acusarlo por abuso de autoridad. Planteó que el exfuncionario le dio una aplicación diferente a los fondos destinados a la compra de materiales (400 barras de hierro) para la bicisenda que se usaron en otra obra.

«No se ha acreditado dolo en la figura», consideró el juez y continuó: «Pacheco, uno de los denunciantes, reconoció que la bicisenda era una obra pública pagada con fondos nacionales. Otro testigo, Ortiz, aclaró que Nación envió los fondos en tres veces». Luego, Alvarez Melinger dictó la absolución de Rojas y Morazani y aclaró que la fundamentación del fallo se enviaría de manera electrónica.

Al término de la audiencia, el fiscal no quiso hacer declaraciones. «Ya lo ha dicho todo el juez«, atinó a decir Lista.

Tras saludarse efusivamente con Morazani y su abogado defensor, Rojas reconoció: «Es un alivio después de tanta espera. Fueron siete años. Es injusto lo que uno vive, que uno tenga que pasar por esto por intentar hacer las cosas bien».

«El juez consideró que no se acreditó dolo, pero ¿considera que hubo desprolijidades en la contratación de la obra?», le consultó RÍO NEGRO. «No -respondió el exintendente-, todo se hace de acuerdo a la forma en que vienen los pagos. No había otra manera de hacer las cosas. El trabajo cotidiano no es fácil, pero uno procura hacerlo como corresponde».

El abogado querellante Alejandro Pschunder planteó que impugnarán la sentencia. «No leímos la fundamentación del juez, pero no compartimos que no hubo dolo. Hubo una mala interpretación de la declaración de los testigos que los inculparon. Pero esto es política», manifestó.