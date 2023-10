Denuncian a Gennuso por la obra de un complejo hotelero en una reserva natural de Bariloche

Los referentes de la reservas naturales urbanas Morenito Ezquerra y Laguna el Trébol denunciaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público al intendente Gustavo Genusso y a los funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiente, Pablo Bullaude, Marcos Barberis, Viviana Gelain y Claudio Otano, Marcelo Frishneck, y de Planeamiento Claudio Romero.

Los vecinos apuntan al proyecto hotelero denominado Cauma, que pretende realizar un hotel cinco estrellas a la altura del kilómetro 19.500 de la avenida Bustillo, en el oeste de Bariloche. En la denuncia, recalcan que la iniciativa viola la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, la ordenanza Municipal que contiene un mapa de bosques protectores, nativos y permanentes y la ordenanza que crea las Reservas Naturales Urbanas Morenito Ezquerra y Laguna El Trébol, entre otras.

Insisten en que ese predio debe ser contemplado con los parámetros de la reserva natural. De esta forma, se restringe la cantidad de metros cuadrados que se permitirían construir.

Los reclamos se reiteran desde hace tres años cuando se conoció la iniciativa, pero una resolución firmada por el intendente ratifica el acuerdo con el privado para avanzar en el proyecto en un área sensible. «En las reservas no están permitidas grandes infraestructuras, pero el intendente emitió la resolución 303-1-23, dándole viabilidad al proyecto. Los vecinos y varias organizaciones sociales pidieron la anulación de esta resolución al Tribunal de Contralor hace varios meses, y no hubo respuesta», indicaron.

Según señalaron, la obra no cuenta con un camino de ingreso: «Es un paso vecinal de entre seis y cuatro metros de ancho y este tema sólo puede ser solucionado dinamitando el Cerro Ezquerra».

Manifestaron que además, se otorgaron 3000 metros de construcción más de los que permiten los parámetros lo que «implica la voladura de un morro para instalar un hotel y la degradación del humedal central para instalar un restaurant para 100 cubiertos».

«Vemos la degradación, día a día, de nuestro Patrimonio Natural y Urbanístico, en manos de funcionarios que alientan inversiones destructivas, para beneficio de quienes sólo piensan en hacer negocios con el costo que importa al bien común de todos los ciudadanos», señaló Ricardo Álvarez, vecino de la reserva.

Los vecinos aseguran que cumplieron «sobradamente todos los pasos administrativos para denunciar todo tipo de violaciones a las normativas«. En la última instancia, presentaron varias notas al Tribunal de Contralor solicitando una investigación, sin recibir nunca una respuesta.

También hicieron una presentación al intendente con cientos de firmas de los vecinos del área, rechazando este proyecto «para dejar claro que no cuenta con la licencia social que exige el Plan de Desarrollo Urbano del Oeste«.

«Además, pedimos en varias instancias los informes de dominio de la Dirección Municipal de Catastro, para confirmar la regularidad de la situación dominial sobre la que se ciernen sospechas, y esta información no fue entregada», indicaron.