El registro de obras habilitadas por el municipio de Bariloche, en su récord histórico

La estadística municipal que enumera la construcción habilitada este año en la ciudad, con planos aprobados, alcanzó en el período enero/septiembre los 417 mil metros cuadrados, ya superó por lejos el registro de 2022 y también el promedio de los últimos cinco años.

Ese dato refleja en parte la pujanza de la economía local, asociada a la expansión inmobiliaria y su vínculo con el turismo. Pero desde el municipio señalaron que en el incremento de la obra registrada influye también la reciente digitalización del sistema y la desaparición de los obstáculos que entorpecían la gestión administrativa de los expedientes.

De todos modos, en Obras Particulares admitieron que todavía el subregistro es muy grande y en Bariloche al menos el 50% de las construcciones permanecen sin declarar y nunca tuvieron trámite municipal, como lo reconoció el intendente Gustavo Gennuso en un proyecto de ordenanza enviado al Concejo para promover un blanqueo en ese rubro.

Esa idea, tal como está planteada, generó resistencia entre varios concejales, quienes solo estarían dispuestos a habilitar el jubileo para obras pequeñas, pero no para grandes emprendimientos.

El informe estadístico municipal -actualizado hasta septiembre- da cuenta de que este año ya se tramitaron en el municipio 1.012 expedientes de obra (más de 5 por día hábil), de los cuales 657 son por construcciones nuevas y 337 “regularizaciones”.

Medidas en función de la superficie las construcciones que habilitó el municipio ya llegan este año a los 417.000 metros cuadrados, lo cual supera el total del 2022 (fueron 269.000 m2) y de toda la serie publicada desde 2006, ya que nunca se habían superado los 300 mil m2/año.

Si se compara el período enero/septiembre de 2023 con el año pasado, la suba es 129%.

En promedio, los proyectos tramitados en lo que va de 2023 comprenden 432 metros cuadrados cada uno, lo cual representa un notorio aumento respecto de los cinco años anteriores, cuando el promedio fue de 210 m2 por obra declarada.

Esto último podría ser un indicador de que las facilidades del trámite cambiaron el escenario, pero son aprovechadas principalmente por los desarrolladores de proyectos medianos y grandes, mientras que la pequeña obra (salvo excepciones) continúa su expansión al margen de la tutela municipal.

El director de Obras Particulares, Sergio Troncoso, dijo que el incremento en el número de obras aprobadas “tiene que ver con el sistema digital”, la practicidad y rapidez del trámite y su mayor aceptación por parte de los profesionales. Dijo que esa nueva tecnología está disponible desde 2020 pero los gestores de las obras eran “reacios” a usarlo, por dificultades operativas que se ajustaron con el tiempo y que hoy permiten simplificar la operación on line.

Para Troncoso, las razones “sociales y económicas” que condicionan el auge esperable en la actividad constructiva “no dejan de estar”, pero la regularización aumenta igual, dado el nuevo contexto.

Sin detenerse en las cifras, evaluó que el volumen de trabajo en su área durante 2023 es “similar al del año pasado, pero todo está más aceitado”.

Cambios en marcha

Sobre el programa llamado “Pronorma”, para estimular la formalización de obras no declaradas (que hoy evalúa el Concejo), Troncoso opinó que es tá llamado a generar “un incremento más importante” en la estadística de m2 habilitados. Reconoció que “es mucha la cantidad de obra que se ejecuta sin control” y subrayó (como lo dice el fundamento del proyecto) que el objetivo principal es regularizar obras de propietarios que llevan adelante algún emprendimiento comercial y actualmente, debido a esa irregularidad, no pueden acceder a su habilitación.

Ante la consulta sobre los motivos por los cuales una importante cantidad de obras nuevas no se registran ante el municipio, Troncoso admitió que es por la falta de sanción efectiva a los infractores. Dijo que no es mucho lo que pueden hacer desde su área, por la falta de medios. Obras Particulares cuenta solo con siete inspectores y dos móviles, que no alcanzan para un ejido enorme, con más de 55.000 parcelas.

El funcionario señaló que por eso está previsto que lo recaudado con los derechos a cobrar con la regularización iría a un fondo para “robustecer” esa estructura.

Admitió que “hay mucho de especulación” en la actitud de los propietarios que no registran sus obras porque el municipio carece de capacidad para intervenir con fiscalización y multas. Admitió que es “una situación de años, que hay que regularizar”. Y las mejoras en la capacidad operativa de Obras Particulares apuntan a eso, y ya lograron avances.