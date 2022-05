Denuncian que hace un mes no tienen servicio de electricidad y agua Isla Jordán

El viernes, los vecinos de la Isla Jordán reclamaron a las autoridades municipales por fallas en los servicios. Aseguran que desde hace un mes se encuentran sin suministro eléctrico y agua. Desde el Municipio brindaron respuesta, pero aseguran que no alcanza.

El avance de los asentamientos trae inconvenientes y soluciones parciales para las familias. Logran acceder a un terreno, pero escasean los servicios. En la Isla Jordán se desarrolla un asentamiento con alrededor de 400 familias. Los vecinos denuncian que no tienen electricidad y, por lo tanto, tampoco pueden suministrar de agua.

Aseguran que la problemática afecta a todo el barrio, en algunos sectores el nivel de energía es bajo, pero en otros directamente no tienen. Sumado a esto, como el barrio no cuenta con una red de agua potable, el suministro es por bombas eléctricas que ante la falta de electricidad no pueden utilizarse.

Paula, una vecina del barrio dijo que «queremos visibilizar nuestro reclamo ya que ningún organismo hace nada por nuestras necesidades básicas. Hay muchas familias con niños en el barrio sin luz y sin agua. No sabemos a quién recurrir».

Otro de los vecinos, Sebastián Martínez comentó que ante el reclamo del viernes obtuvieron una respuesta, pero que no alcanza. Dijo que «conseguimos un transformador, pero solo se logró alimentar a ocho casas. Quedan muchas casas con baja tensión y otras sin luz, esto provoca que no puedan utilizarse las heladeras y termotanques eléctricos».

Mañana llevarán una nota a la municipalidad con el objetivo de obtener respuestas.