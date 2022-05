Regularizaron la luz, pero denuncian que llegaron tarifas impagables en Cipolletti

En Cipolletti hay más de 40 barrios, según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que viven con muchas carencias, algunos sin servicios básicos de luz, agua y gas. El barrio obrero logró regularizar el servicio de electricidad, pero las familias denuncian que recibieron tarifas de luz impagables. Ante esta situación solicitan explicaciones acerca del incremento tarifario.

Referentes del barrio obrero se reunieron con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a dialogar sobre el incremento de la tarifa de luz. Denuncian que durante los últimos meses llegaron facturas impagables, algunas de 17 mil pesos.

La referente del barrio, Lila Calderón dijo que se reunieron «para pedir explicaciones por las tarifas de luz, han llegado facturas de 10 mil a 17 mil pesos. Son boletas carísimas, fuimos a que nos expliquen el porqué del aumento. Hay muchos vecinos que no pueden pagar esos montos. Pedimos que nos expliquen porque son tan altas, sabemos que hay lugares en el centro que gastan más y reciben tarifas de menor valor».

En los barrios populares la llegada del frío incrementa los costos del servicio y complica la situación ya que muchas familias utilizan electricidad para calefaccionar su hogar mediante estufas eléctricas. La referente barrial solicitó un subsidio en la tarifa de electricidad para los barrios populares ante diferentes organismos.

Calderón explicó: «nosotros planteamos esta situación al EPRE, a la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y la Secretaría de Energía de la provincia y solicitamos el subsidio para los barrios populares, también planteamos que deben enseñar a los vecinos a hacer uso responsable del servicio. Acá en los barrios la electricidad se utiliza mucho y en esta época es una fuente de calefacción. Esto también incrementa los costos, hay vecinos que tienen el termotanque eléctrico afuera de la casa, eso se enfría muchísimo y cuando lo prende para usarlo gasta el doble. Eso mucha gente no lo sabe, por eso pedimos información sobre el consumo en los barrios populares, que ellos nos brindan recomendaciones de cómo evitar gastar tanto».

Otro de los inconvenientes que trae esta situación es que los vecinos no quieren regularizar el servicio. La referente indicó que «esta situación hace que los vecinos no quieran regularizar el servicio porque no van a poder pagar las tarifas. Entendemos que la gente del barrio no está acostumbrada a usar la electricidad, pedimos que hasta que la gente aprenda a usar el servicio nos envíen una tarifa con un monto fijo».

El servicio de electricidad en el barrio obrero fue regularizado durante el año pasado, a partir de octubre las familias lograron tener el servicio. La distribuidora Edersa y los gobiernos provincial y municipal firmaron un convenio para concretar esta demanda social que afecta a cientos de familias de barrios.