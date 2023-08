Di Tella sobre la suma fija: «No tenemos la maquinita del Banco Central»

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella aseguró que las medidas económicas sobre las sumas fijas que anunció el ministro de economía de la Nación, Sergio Massa “son medidas electoralistas que los municipios no pueden amortiguar”. A pesar del reclamo de los gremios, el intendente de Cipolletti aseguró que no pagarán la bonificación.

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella aseguró que por el momento no hay información oficial acerca de las medidas, por lo tanto, el municipio no aplicará las medidas y tampoco reabrirá las negociaciones paritarias con los gremios de Cipolletti.

Dijo que los anuncios del ministro de economía, Sergio Massa, se tratan de una medida electoral, sin una claridad especifica en la provisión de los municipio.

“No hay más que anuncios periodísticos, tampoco hay claridad de cómo se va a aplicar y quien lo va a financiar. Si va a depender del aumento de la coparticipación. No hay una claridad específica en las provincias y en los municipios. Está todo muy agarrado de un anuncio, cuando haya algo oficial se verá”, manifestó.

Di Tella expresó que no se pueden financiar decisiones que se toman sin saber cómo están los municipios,por lo tanto, mantener las cuentas en este contexto es muy difícil, aseguró.

“Si uno lo toma en el marco del contexto de este país no fueron los municipios los que generaron la inflación, no son los municipios los que tiene el banco central o una máquina de impresión de moneda. Entonces es muy difícil el contexto que estamos viviendo, nos dijeron a principio de año que el presupuesto tenía que ser del 60% y ahora vamos a tener una inflación de casi el 100%”, indicó en Lu19.

Agregó: “hay poca claridad en las cuestiones económicas, coincido que tienen que ver con medidas electoralistas que nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no provocamos la inflación, no somos emisores de monedas, no podemos financiar decisiones que se toman sin saber cómo están los estados municipales”.

También se refirió al sector privado, sostuvo que el sector privado tampoco puede hacer frente al bono.

Esta semana se oficializó la implementación de una suma fija para mejorar el ingreso de los trabajadores. Para los empleados del sector privado será de $60.000 y se pagará en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Solo es aplicable para aquellos con salarios netos de hasta $400 mil.

En el sector público, también habrá una suma fija de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Solo para aquellos con ingresos menores a 400 mil pesos mensuales. Ahora los gremios de Cipolletti buscan que los trabajadores puedan acceder al beneficio.