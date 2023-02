Diez días sin agua en el suroeste de Bariloche y Aguas Rionegrinas no da respuestas

“Llamé a Aguas Rionegrinas para denunciar que no hay agua desde el viernes pasado. Me dijeron que no registraban nada raro en la zona”, contó sorprendido un vecino en un grupo de WhatsApp del barrio Reina Mora que disparó la polémica.

“Cada vez que llamamos nos dicen esto cuando los reclamos se reiteran todos los días”, aseguró Vanina Serra, otra vecina, al tiempo que remarcó que los inconvenientes afectan también a los barrios Lomas del Cauquen, Entre Cerros y algunos sectores de Villa Lago Gutiérrez.

El último fin de semana, la empresa Aguas Rionegrinas (ARSA) advirtió, a través de diversos comunicados, que continúan “los bajos niveles en las reservas de las cisternas como consecuencia de los altos índices de consumo registrados y del bajo caudal de agua presenta el Ñireco”. Informaron que esto podría repercutir en el suministro de agua potable en los barrios Pilar 1 y 2, 645 Viviendas, Unión, El Frutillar, 34 Hectáreas, Valle Azul, Reina Mora, Entre Cerros, Loma del Cauquen, Estancia del Carmen y zona alta de Frutillar.

«Con este comunicado se están lavando las manos. Cuando anunciaron esto, nosotros ya llevábamos cinco días con baja presión. Ahora, directamente no sale nada de nada. Sale un hilo de agua. No podés bañarte, ni cocinar ni lavar nada«, reclamó Sandra Pozas, una de las vecinas afectadas del barrio.

“Lo que dicen -agregó- es que se secó el Ñireco; entonces tienen que bombear desde el lago Gutiérrez. Pero eso no lo van a resolver en poco tiempo”.

La mujer contó que durante los últimos días, solo tienen 40 minutos de agua por la mañana y otros 40 minutos por la tarde. “Después hay algo a la madrugada. Desde hace meses tenemos cortes programados todo el tiempo. Estamos llamando todos los días y dicen que no tienen problemas registrados en el barrio”, dijo.

Torres aseguró que pidieron la presencia urgente del ministro de Obras y Servicios Públicos de Río Negro, Carlos Valeri, para solicitar explicaciones, “tal como ocurrió tras los reclamos de los barrios del este también por la falta de agua”. “Con estos calorones la estamos pasando muy mal. Esta difícil”, confió la mujer.

Este diario intentó comunicarse con Valeri, sin éxito.

La concejal Julieta Wallace transmitió a los vecinos afectados un mensaje del funcionario provincial. “Buenas tardes vecinos, me comuniqué con el ministro Valeri quién me informó que debido a la sequía y a la escasez de caudal del arroyo Ñireco, se ve afectado el suministro de agua, sobre todo en las puntas de red”, advirtió la concejal del Frente de Todos.

“Para palear esta situación -continuó-, se va a cambiar la bomba del Gutiérrez para que tenga más fuerza y velocidad el llenado de la cisterna de la plaza. Esto tardará 10 días en estar funcionando aproximadamente”.

Valeri indicó que “para los vecinos que estén con problemas de abastecimiento, ARSA cuenta con un camión cisterna que puede abastecer a los que tengan tanque de reserva”. Los vecinos ofuscados manifestaron que «ésa no es la solución«.