El avance de las gestiones para ampliar el ejido de Dina Huapi ya genera polémica

El intendente de Pilcaniyeu, Néstor Ayuelef, reconoció que la ampliación del ejido que pretende Dina Huapi debería ser a expensas del municipio que él representa, pero aclaró que “no hay nada concreto todavía” y que cualquier cesión, de concretarse, afectará solo al área “rural” y no tendrá consecuencias sobre el poblador urbano.

La información de que en los últimos meses avanzaron los intercambios entre ambas localidades, con aportes de la secretaría de Planificación de la provincia, generó alarma en el Frente de Todos, quienes se quejaron de no haber sido convocados y manifestaron la necesidad de un referéndum.

Ayuelef pertenece ahora a Juntos Somos Río Negro, el mismo partido que su par de Dina Huapi, Mónica Balseiro, y el gobierno provincial. En marzo pasado acordaron esperar el estudio de factibilidad que fue encargado al Consejo Federal de Inversiones, luego de que Planificación de la provincia asuma como prioritaria la propuesta de ampliar el ejido dinahuapense.

Hoy esa localidad tiene unos 6.000 habitantes, sobre una superficie de solo 1.216 hectáreas. La intención, según lo declarado por Balseiro, es expandir el ejido sobre otras 8.000 hectáreas, que hoy pertenecen a la jurisdicción de Pilcaniyeu. Las consideran indispensables para instalar un cementerio, un repositorio de residuos y una eventual planta de tratamiento para efluentes, entre otros desarrollos.

Balseiro destacó que es un proyecto más ajustado y menos ambicioso que el de su antecesor, Danilo Rojas, quien pretendía añadir a Dina Huapi unas 42.000 hectáreas.

Ayuelef dijo que se trata de una idea que “ronda desde hace diez años” y recordó que Dina Huapi no tiene otra forma de crecer en su territorio que no sea sobre jurisdicción de Pilcaniyeu. Pero advirtió que para avanzar faltarían, entre otras cosas, “una unidad de ideas entre el Concejo y el Ejecutivo de Dina Huapi”, que hasta ahora no le consta.

Aclaró también que la decisión de su gobierno “no es regalar tierras” y que estaría dispuesto a convalidar la pretensión de Dina Huapi si es para que esa ciudad “tenga una cantera, para cementerio o un basurero, como dicen, porque hoy están llevando a Bariloche y en algún momento no van a poder hacerlo más. Pero si es para un negocio inmobiliario, para eso no estamos dispuestos”.

Dijo también que el área a transferir “pertenece al ejido rural de Pilcaniyeu y no afectaría para nada a la planta urbana”, que está a unos 50 kilómetros.

Aclaró que no es decisión suya “regalar” tierras y que la utilidad real del predio del que se habla “habrá que verla bien”, porque hoy pertenece a una estancia. “Yo siempre tuve la mirada de que los pueblos tienen que ceder y aquí el único que tiene para ceder es Pilcaniyeu”, dijo Ayuelef.

El legislador Marcelo Mango, acompañados por sus pares del Frente de Todos, reclamó a la secretaría de Planificación provincial que informe sobre los proyectos de ampliación del ejido de Dina Huapi, “que reducirían significativamente el territorio de su vecina Pilcaniyeu” y subrayó que Ayuelef no respondió a las inquietudes presentadas por la oposición política en su localidad.

Mango pretende saber “cuál es la posición del gobierno provincial respecto a que Pilcaniyeu ceda parte de su territorio al municipio de Dina Huapi y por qué no se informó oficialmente a la población afectada”.

Pidió que si ya está disponible el estudio técnico encargado al CFI “sea remitido para su análisis”. Y también cuestionó la declaración de la intendente Balseiro según la cual no haría falta convocar a un referéndum porque años atrás ya se realizó uno sobre ese tema y podría servir. Los legisladores del Frente de Todos quieren saber “que acciones se van a impulsar para garantizar la participación de los ciudadanos de Pilcaniyeu”.