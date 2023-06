El Concejo de Bariloche le negó autorización a Gennuso para viajar a Europa

El Concejo Municipal no autorizó el viaje de Gustavo Gennuso. Foto: archivo

El intendente Gustavo Gennuso tiene todo listo para viajar a Francia, con el cometido de defender la candidatura de Bariloche a la expo mundial 2027, cuya sede se define el próximo miércoles, y pretendió aprovechar la oportunidad para tomarse cinco días de vacaciones. Pero el Concejo se lo denegó, en reñida votación.

Según el plan del intendente, el viaje durará diez días y los últimos cinco piensa emplearlos para realizar una visita familiar. Por Carta Orgánica, las ausencias de hasta cinco días no necesitan pasar por el Concejo porque el Ejecutivo puede quedar a cargo de la jefa de Gabinete, en este caso Marcela González Abdala.

Si el plazo es mayor corresponde que asuma la intendencia la titular del Concejo, Natalia Almonacid. Pero esta vez no podrá cumplir ese rol porque sus pares no la habilitaron.

La negativa del Concejo a facilitar el viaje en los términos pretendidos por Gennuso no tiene antecedentes. Si el intendente se va igual y no vuelve en cinco días dejaría acéfalo al municipio, explicó Almonacid. Otros concejales señalaron que en ese caso correspondería que tome intervención el Tribunal de Contralor, con una posible derivación a la justicia penal, para que investigue al intendente por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Los antecedentes del reciente conflicto por los gastos personales del secretario de Turismo Gastón Burlón que fueron pagados con fondos públicos del Emprotur tuvieron un peso notorio en la decisión.

No es la primera vez que Gennuso tiene problemas para conseguir autorización del Concejo para un viaje. En noviembre pasado, luego de un arduo debate, le habilitaron otra incursión por Europa, también con la Expo 2027 como misión principal, y por un lapso de 12 días. Aquella vez resultó decisiva la postura de Almonacid, cuyo doble voto destrabó un empate entre los presidentes de bloque que estaban a favor y en contra.

Esta vez del lado del intendente solo estaba el voto del presidente del bloque Juntos, Carlos Sánchez y también el de Almonacid, del mismo partido. Pero no alcanzó. Se pronunciaron en contra Pablo Chamatrópulos (Podemos), Julieta Wallace (Frente de Todos) y Roxana Ferreyra (Unidad Ciudadana).

Para sumar más controversia, este último bloque es nuevo, no existía en noviembre, porque Ferreyra (referente de La Cámpora) también pertenecía al Frente de Todos. Pero se desdobló como producto del acuerdo provincial tejido por el gobernador electo Alberto Weretilneck. Ferreyra armó su propio bloque, pero lejos está de asumir posturas favorables a sus socios de JSRN.

Si Ferreyra se hubiera mantenido en el FdT, hubiera alcanzado con lo justo para autorizar a Gennuso, como en noviembre. Pero su apartamiento, en los hechos, sumó un voto más a la oposición.

Nota poco explícita

La nota que presentó el intendente a los concejales y que trató hoy la comisión Legislativa fue también objeto de críticas porque no tiene todos los detalles requeridos. Wallace dijo que no está claro cómo tramitará los gastos por sus días extra de licencia, si bien dice que quedan “a su cargo”.

Según la concejal, no aclara si el Emprotur le extenderá una tarjeta para “gastos de representación”, como ocurrió en viajes anteriores del intendente y tampoco cómo se desdoblarán, para que el municipio no pague nada de sus actividades personales. Además se manifestó en contra de que Gennuso use un viaje oficial “con los aéreos pagos” para tomar una licencia. “Que vuelva y haga otro viaje”, afirmó.

También hubo reproches de tipo político por cuestiones de “oportunidad”. Wallace cuestionó que “aprovecha un viaje para hacerse un descanso, y la ciudad no está para que se tome vacaciones”. Chamatrópulos coincidió en el argumento y puso el acento en la inviabilidad de que el intendente adose una licencia personal en un viaje “que paga el Estado”.

Dio la impresión durante del debate que Ferreyra no iba a opinar, pero Almonacid le advirtió que había dos votos por el rechazo del viaje y que su voto era decisivo. Fue allí cuando confirmó que también votaba en contra.

“Queda rechazado, tres votos contra dos -dijo entonces Almonacid-. No está autorizado en los términos de la nota”.

Consultada luego por este diario Wallace señaló que si Gennuso reescribe la solicitud y brinda más informaciones sobre el gasto proyectado y el desdoble del que se quieren asegurar los concejales podría volver a tratarse en una Legislativa convocada de urgencia. Pero los tiempos son exiguos porque el intendente dejaría la ciudad el sábado 17 a las 16.15.

Según el escrito que presentó, su ausencia con funciones a cargo serían hasta el 22 de juniio inclusive y los gastos de pasajes y estadía “estarán a cargo del Emprotur”, según declaró Gennuso.

El último párrafo es el que desató los rechazos. “Por otro lado -apuntó escuetamente el intendente-, desde las 9 del día 22 de junio a las 13 aproximadamente del día 27 de junio del corriente me ausentaré de mis funciones por licencia ordinaria, quedando a mi cargo los gastos originados en virtud de la misma”.