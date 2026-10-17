El evento petrolero en Neuquén activó el turismo de convenciones

El municipio de Neuquén derivó a las localidades cercanas las solicitudes de alojamiento hotelero debido a que la ciudad se quedó sin disponibilidad debido al evento AOG. Se explicó que con el movimiento de visitantes, se activó la mayor oferta de productos turísticos locales, tanto en las salidas gratuitas como en el abanico privado.

“Se distribuyó la reserva en toda la diponibilidad que teníamos, ya que no solo son los expositores y asistentes a conferencias o unidades de negocios, sino toda la logística que se mueve” con la feria petrolera, dijo el secretario de Turismo y Promoción Humana de la municipalidad de Neuquén, Diego Cayol.

A partir del 18 de octubre, la ciudad de Neuquén alcanzará el 100 por ciento de ocupación hotelera, en la previa de la Argentina Petróleo y Gas (AOG) Patagonia 2026. La demanda de alojamiento comenzó hace más de seis meses y las nuevas consultas fueron derivadas por falta de disponibilidad.

Cayol destacó el impacto significativo de la exposición en la actividad hotelera.

«La Oil & Gas siempre tiene como característica fundamental que el nivel de reservas es altísimo mucho tiempo antes de la exposición. Pero para esta edición, ya teníamos niveles de reserva superiores al 90 por ciento hace más de medio año», explicó Cayol. El funcionario precisó que al principio predominaban las reservas corporativas, pero que en las últimas semanas se extendió prácticamente a la totalidad de los establecimientos hoteleros de la ciudad.

La ocupación, aclaró, no se concentra solo en los hoteles de cuatro y cinco estrellas sino que llega a todas las categorías: “hay mucha gente que acompaña en el armado de stands y en la producción diaria del evento, y eso también influye sobremanera en la ocupación de todos los segmentos”. Ante la falta de plazas y la derivación “piden lo que haya, donde haya” disponibilidad.

Detalló que la ciudad cuenta con 4.200 plazas hoteleras y otras 2.000 extrahoteleras. De las segundas, unas 800 están habilitados con la nueva normativa que tiene la provincia, mientras que las otras están “en proceso de regularización, pero todas” bajo el control de la administración central.

Cayol indicó quepara atraer la atención de la visita específica por la feria petrolerahacia el turismo de la ciudad,se capacitó al personal derecepción de los hoteles.“Son las personas que están en contacto con los visitantes y quienes pueden informar o motorizar el interés en las recorridas y excursiones gratuitas o los paquetes de turismo punto a punto que ofrece el privado”, sostuvo. Detectaron que al momento del contacto, quienes se interesan, buscan saber sobre alternativas de pesca o visitas a los viñedos en la zona, por ejemplo.

Las alternativas para los visitantes

Ante la visita puntual de visitantes para un arribo puntual como la feria petrolera, el objetivo de la comuna será sumar uno o dos días más a la estadía que tenga prevista el visitante. Esto funcionó con otros eventos, como convenciones médicas.

“Esto se sabrá al finalizar el evento”, dijo el secretario de Turismo de la comuna, Diego Cayol. Con la llegada de visitantes, Cayol adelantó que habrán doble turno de guiadas y salidas del bus turístico durante el fin de semana y los días de la exposición, aunque se mantendrán los recorridos habituales por cuestiones de seguridad.

Al mismo tiempo, el municipio habló con el sector privado para que las agencias de viajes, que ofrecen experiencias como flotadas, visitas guiadas y circuitos turísticos específicos durante el fin de semana ,extiendan la oferta a los días hábiles.

El abanico de propuestas se completará con las alternativas gastronómicas y recreativas organizadas en el Parque Jaime De Nevares, comoNeuquén Emprende y Confluencia de Saboreseste fin de semana y el FestivalConfluencia de Gin, para el próximo.