El municipio de Bariloche devolverá fondos a Nación y no avanzará con los baños en el Centro Cívico

El gobierno de Gustavo Gennuso devolverá 4 millones de pesos a la Secretaría de Obras Públicas de Nación que estaban destinados a construir baños públicos en el Centro Cívico.

«No nos pusimos de acuerdo con el proyecto de la Comisión Nacional de Monumentos. Con algunas cosas no estábamos de acuerdo y no podemos perder tiempo en esto. Estamos con mucha obra pública en la ciudad», resumió Andrés Rodríguez, responsable del proyecto.

La iniciativa total, de una inversión de 13,9 millones de pesos, contemplaba un espacio de 60 metros cuadrados detrás del Municipio, entre la calle Urquiza y Moreno, para la construcción de un baño para mujeres, otro para hombres y otro para personas con discapacidad. También incluye un espacio para un depósito.

A pocos días del inicio de la construcción de los baños, la concejal del Frente de Todos, Roxana Ferreyra, elevó un pedido de informes al Ejecutivo alegando que la obra no respetaba los planos aprobados por el Ente de Patrimonio Histórico.

Tras idas y vueltas entre ese organismo y el intendente Gustavo Gennuso, se decidió paralizar la obra y en este momento, ya se está desmontando lo poco que se había avanzado.

«El proyecto original establecía el soterramiento, pero nosotros desistimos de hacerlo. Por un lado, por las personas con discapacidad. Por más rampas que pongamos, hay que pensar en la nieve, en el barro», dijo Rodríguez y agregó: «Si bien no soterramos, no se sobrepasaba la altura del muro que da a la calle Moreno hay un muro».

Advirtió además la presencia de cipreses y pinos que «no estaban para sacarlos». «Cuando se presentó el proyecto, no se tuvieron en cuenta cuestiones técnicas, ambientales y de seguridad. Lo que estábamos haciendo no era algo descabellado, sino acorde al lugar. Hay un ciprés andino que es inamovible. Lo habíamos incorporado al proyecto».