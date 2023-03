Polémica por la construcción de baños públicos en el Centro Cívico de Bariloche

A días del inicio de la construcción de los baños públicos en el Centro Cívico, la concejal Roxana Ferreyra elevó un pedido de informes al gobierno de Gustavo Gennuso ya que, según indicó, la obra no respeta los planos aprobados por el Ente de Patrimonio Histórico.

“Venimos trabajando en los sanitarios desde 2021, a través de un programa del gobierno nacional que financia este tipo de obras para monumentos históricos”, explicó la concejal del Frente de Todos y cuestionó la presencia de carteles alrededor de la obra, con la leyenda “Aquí Ecotasa construye”.

El proyecto -que prevé una inversión de 13,9 millones de pesos– está previsto en la esquina de Moreno y Urquiza. Contempla la construcción de un baño para mujeres, otro para hombres y dos destinados a personas con discapacidad, en un sector de 60 metros cuadrados, detrás del Municipio.

También incluye un espacio para el depósito y la labor de los operarios municipales que se desempeñen en ese lugar.

La inversión es de 13,9 millones de pesos. Foto: Chino Leiva

“Había que hacer un soterramiento para que la losa quede al nivel de la vereda y no tener que intervenir tanto el monumento histórico. No se hizo y, a su vez, se dejaron dos árboles cuyas raíces van a terminar levantando parte de la obra”, detalló Ferreyra.

Insistió en que, al no proceder al soterramiento, “la losa queda unos 70 centímetros por encima del nivel de la vereda. Ese muro que traspasa el nivel de la vereda no debe estar ahí”.

También objetó que los pinos en ese sector quitan espacio para los baños para personas con discapacidad, que deben tener 2, 20 metros. “Quedó un solo baño de los dos que estaban previstos que, encima, no cumple con las medidas”, cuestionó.

Ferreyra pidió al responsable de la obra, Andrés Rodríguez, que no siga avanzando porque “no cumple con lo aprobado” por la Comisión Nacional de Monumentos. “Como barilochense, me preocupan las obras financiadas por el gobierno nacional que se ejecutan mal o no se ejecutan”, planteó y recordó que, “meses atrás, los responsables de Argentina Hace dijeron que Bariloche fue el único municipio entre más de 300 de todo el país que accedió al programa y no cumplió con las obras. Dos años después, no se terminaron. Con la obra de Bustillo pasó lo mismo. Estamos bajo la lupa y no nos van a financiar más obras. No somos un municipio serio”.

