El municipio de Neuquén no accederá a bajar la tasa por patentes

El oficialismo no se mostró permeable a la reducción de la tasa de la patente a la mitad, como insiste la UCR en el Concejo Deliberante con un proyecto que reeditó la semana pasada esta discusión que se creía superada en diciembre, cuando se aprobó el presupuesto 2022 y la tarifaria.

La iniciativa continuará en comisión de Hacienda del Concejo, que convocará a la cartera económica del intendente Mariano Gaido, según informó el titular de la comisión, José Luis Artaza. Pero los funcionarios del Ejecutivo adelantaron su resistencia a modificar el tributo.

“No hay forma de que presentemos otra tarifaria a mitad de año pidiendo un refuerzo de la anterior”, dijo el secretario de Economía y Finanzas del municipio, Leonardo Carod. “Tiene que haber un correlato de ingresos y gastos, si se limitan los ingresos, hay que limitar las posibilidades que tiene el municipio de devolver a la ciudadanía en inversiones”, planteó el secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky.

El bloque de la UCR insistió en sacar un despacho favorable a un proyecto para que la tasa patente en Neuquén capital no supere un 50% de lo que se pagó en 2021. Ya logró la adhesión de los bloques del PRO y de la Democracia Cristiana (que trabajan en alianza política en el cuerpo) no así de sectores como Nuevo Compromiso Neuquino o Juntos por Neuquén.

Juan Peláez (UCR) planteó que “el proyecto tiene razonabilidad. Tendrán que explicar por qué defienden que una tasa aumente un 150% , es un valor que supera la inflación”.

Según se precisó de 118.000 patentes radicadas en Neuquén, más de 90.000 estuvieron en condiciones de acceder al descuento del 30% por pago anticipado debido a que tenían más de un 100% sobre la tasa en 2021. Pero sólo habrían adherido unos 5.000 titulares de automóviles que pudieron abonar 6 meses por adelantado, que era la condición para acceder al descuento. Todos son datos extraoficiales.

Cuando se consultó a la cartera de Economia, Carod dijo que no se podría cifrar, sin un estudio previo, cuál es el monto que el municipio dejaría de percibir si se aprueba la ordenanza. «Cuando el municipio presenta la tarifaria, rige para todo el año y se hizo con un promedio de 45% de inflación; ahora estamos cercanos al 60% y no se puede corregir con un 10 o un 15% más porque no cubre nuestras expectativas. No hay forma que presentemos otra tarifaria a mitad de año. El problema es la inflación, que es distorsiva, no la compartimos, no la manejamos, es un problema pero tenemos que administrar los gastos», respondió.

El proyecto de la UCR que impulsa que la tasa patente no se pague con un 50% más que en 2021, tiene un segundo artículo que estableció que quienes pagaron por adelantado, se les acredite la diferencia a favor.

El municipio no aumentó la tasa y mantuvo la alícuota del 2,5% del valor del auto. Pero la mayoría recibió fuertes aumentos debido a que el DNRA subió la tasación del parque automotor. “También estamos impulsando que no se pague más de un 50% de aumento de retributivos, porque hubo vecinos que tuvieron aumentos que duplican la tasa del año pasado», agregó Peláez.

Para analizar este proyecto, se convocó a la dirección de Catastro de la Provincia a la reunión de comisión donde se debate la ordenanza.

Mientras en el Deliberante la UCR insiste en bajar la tasa de patentes y retributivos, en el municipio se recordó que la ciudad tiene más de un 80% de pago de tributos por la confianza en la gestión. Si la UCR consigue las adhesiones necesarias, la reducción de la patente llegará a votación en abril.