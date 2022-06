En el corazón de San Lorenzo, los negocios mueven la calle Godoy

El movimiento de compras es continuo sobre unas 20 cuadras a lo largo de la calle Godoy, donde la capacidad de estacionamiento para los clientes y la ubicación de negocios “uno al lado del otro”, favoreció la instalación de nuevas vidrieras comerciales.



La zona cobró vigor hace una década, con el traslado de la sede del Banco Provincia a una cuadra de calle Belgrano y la finalización del Hospital Heller, entre Novella y avenida del Trabajador. La apertura del nuevo municipio (en la zona donde ya funcionaba una sede de la ANSES y del carnet de conductor) en el límite entre San Lorenzo y Gran Neuquén Norte terminó de completar el panorama de un continuo devenir de vecinos que a diario hacen trámites y compras .

«Con la apertura del Shopping del Oeste, en las calles laterales a pocas cuadras de Godoy, los clientes comenzaron a circular más, no sólo vienen por el helado y la verdulería, sino que buscan prendas, comparan con las tiendas del shopping, buscan variedad en esta zona, donde se instalaron muchas sucursales de tiendas que hay en el centro”, dijo uno de las empleadas de una casa de ropa deportiva.

Hace 5 años que trabaja en el lugar y está registrada, además de afiliada al Centro de Empleados de Comercio. “Conviene por los beneficios de la obra social, la mayoría de los que están por estas cuadras tienen beneficios”, dijo la vendedora.

Los registros del Centro de Empleados de Comercio dan cuenta de 44 locales con empleados en calle Godoy, en su mayoría pequeños comercios, porque en total se registran 111 contratos, de los cuales un 15% está afiliado.

Sobre la misma arteria, el municipio contabiliza 57 negocios nuevos que abrieron sus puertas los últimos 2 años y otras 20 persianas más (en el mismo período) se suman sobre las perpendiculares que confluyen en Godoy.

Tanto el municipio como el CEC informaron que se trata de negocios que en su mayoría son administrados por sus dueños y sus familias, en especial las fiambrerías, almacenes, despensas y venta gastronómica, según precisó el secretario de Finanzas de la comuna, Fernando Schpoliansky.

Pero en las barberías, ferreterías, tiendas, zapaterías, algunas carnicerías y farmacias, entre otros comercios, son los empleados y empleadas los que están al frente de los locales.

“Acá pasa seguido la AFIP y vienen inspecciones de comercio, así es que la mayoría está legal”, sostuvo una pareja de agencieros, que alquilan en las inmediaciones de Antártida y Godoy hace unos 18 años.

“Hay mucha demanda, no se consiguen locales”, dijo Viviana Arecco, hija de comerciantes y dedicada al rubro agencia en los últimos 7 años.

Explicó que el estacionamiento en la zona de compras y la variedad de oferta de productos, uno al lado del otro, favoreció el desarrollo comercial. “Acá cerca, en el Metrobús, murió todo el comercio cuando no se pudo estacionar”, sostuvo.

Con su esposo Miguel se conocieron en la vieja “Casa TYA” y cuando cerró el supermercado, tuvieron una despensa. Eligieron la calle Godoy hace varios años por el movimiento de compras que hay en el sector. “Tengo una amiga que buscó 6 meses por la Godoy hasta que consiguió local, no quería otro lugar, es que aquí se cotiza”, dijo Viviana.

Frente a la agencia de apuestas hay un sector de locales comerciales desarrollado por un inversor privado donde se encuentran desde una carnicería, bazar, peluquerías y tiendas de blanco.

Esos locales se alquilan en más de 60 ó 70 mil pesos, aseguraron algunos comerciantes, el doble de lo que se consigue en otras dependencias frente al Heller, por ejemplo.

En una de las peluquerías , hay muchas barberías por la zona de Godoy, está a cargo de una peluquera que atiende a toda la familia. Antes estaba en Confluencia, luego se empleó un tiempo en la zona céntrica y decidió buscar empleo en Godoy, porque se quedó en San Lorenzo y le quedaba más cerca que el centro.

“Acá tenés el banco, el hospital, el municipio, hay mucho flujo de gente y negocios pegados uno al lado del otro, todos distintos. Para qué te vas a ir hasta el centro, si tenés todo acá”, indicó.

En ese sector hay librerías, lubricentros y venta de repuestos de motos, casas de tela, marroquinerías, lavanderías y forrajerías. También una carnicería atendida por carniceros que antes estuvieron en conocidos hipermercados o en frigoríficos. “No se llena, como en el Coto, pero todo el tiempo entra y sale gente con compras”, explicaron. Esa fila es de locales alquilados por inmobiliarias, pero muchos son alquilados por los dueños.



Según los comerciantes, en eso va el precio: un local puede costar de 35 a 50 mil pesos en forma particular o más de 70 si es por inmobiliaria.

En números 111 empleados registrados se cuentan en el tramo de unas 15 cuadras lineales desde el Municipio hasta el banco.

77 licencias comerciales nuevas se dieron de alta desde 2020 para Godoy y laterales, como Belgrano y Antártida Argentina.

8 de cada 10 licencias nuevas están vinculads a alimentos: desde despensas, rotiserías y verdulerías hasta locales de pizzas y empanadas.

Una zona comercial que es casi un “mini-centro”

“Ese sector se estabilizó y cayó un poco a comienzos del 2020, pero luego retomó su tendencia de crecimiento, con comercios en su mayoría pequeños, atendidos por sus dueños”, dijo Sergio Rodríguez, del Centro de Comercio. Indicó que se perfila como un sector comercial importante, aunque aún no llega a un 15% de lo que es, por ejemplo, el devenir comercial en el bajo neuquino.

Para Mabel Juncos, que está hace 22 años en la Godoy, el lugar se afianzó cuando el banco se asentó en calle Godoy, luego de la caída del techo de la Cooperativa (por Belgrano), hace una década. “Hay mucha gente a toda hora, en vez de ir a centro, se consigue todo acá mismo en San Lorenzo”, indicó.

A una cuadra del lugar, el dueño de una tienda que alquiló en su momento en el centro capitalino opinó que “acá se consigue la misma mercadería que en el centro, a un costo menor; pero no deja de ser un comercio de barrio. Tiene mucho movimiento, pero no vienen de otras ciudades a comprar. Yo me vine por los precios de los alquileres, en el centro no bajan de 150 mil pesos”, sostuvo.

El problema de los comerciantes son las ferias, que ven como competencia desleal.