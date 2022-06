En el CPEM Nº 20 de Cutral Co suspendieron las clases hasta que les reparen la calefacción

En el CPEM Nº 20 no tiene calefacción el SUM y un sector de aulas (Foto: Andrea Vazquez)

En el CPEM 20 resolvieron suspender las clases por tiempo indeterminado hasta que todos los equipos de calefacción funcione de manera adecuada. Así lo resolvieron entre el plantel docente y las familias del estudiantado. La zona que no cuenta con el servicio es la comprendida entre el Salón de Usos Múltiples, la cocina, el pasillo y el sector noreste de aulas.

La rotura de uno de los seis equipos llevó a que la dirección convoque a una reunión con las familias y, entre todos, acordaron que no volverá a las actividades hasta que esté reparado. «Resolvimos suspender las clases teniendo en cuenta que las respuestas no llegaron. Si llegó a modo de parche o solución parcial que no nos sirve», explicó el director Manuel Alejandro De Valle.

La falla en el equipo es el que debe calefaccionar el Salón de Usos Múltiples, el pasillo, la cocina y un sector de aulas. «Durante mucho tiempo se ha naturalizado lamentablemente esto porque no debería ser así en ninguna escuela ni lugar. Hay que venir súpereabrigados, con camperas, adentro», describió.

El director especificó que se llegó a esta instancia que resolvieron exigir y pedir respuestas «claras y convincentes a esta urgencia real«. Si bien explicaron que se hicieron los pedidos con tiempo, hasta el momento no se solucionó.

Recién el miércoles se les informó que «se había comprado un equipo«. Esa respuesta se les transmitió a los consejeros gremiales, pero «no se sabe si ya estaba, o se compró y hay que esperar que llegue, necesitamos precisiones», acotó la secretaria general de ATEN, Viviana Sandoval.

En cuanto a la situación pedagógica del estudiantado, el cuerpo directivo aclaró que el trimestre se cerró el 31 de mayo, por lo que las familias se deben quedar tranquilas en este aspecto. Sin embargo, «queremos ser cautelosos porque ya lograron llegar a esta etapa, pero nos quedamos ahí, nos plantamos en ese momento».

En la reunión con las familias se acordó que no habrá actividades escolares hasta que no haya una solución definitiva de la calefacción.

Otro de los planteos que transmitieron las autoridades de la escuela media situada en el oeste de la ciudad y que abarca una amplia zona de los barrios más grandes, es la falta de un lugar para el desarrollo de las clases de Educación Física. No cuentan con playón en condiciones y si lo tuvieran las temperaturas bajo cero impedirían que pudiera hacerse al aire libre.