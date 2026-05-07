YPF superó los 200 mil barriles diarios de shale y alcanzó uno de los desempeños financieros más altos de su historia

YPF presentó este jueves los resultados operativos y financieros correspondientes al primer trimestre de 2026. Impulsada por el acelerado desarrollo de Vaca Muerta, la compañía logró quebrar la barrera de los 200 mil barriles diarios de shale y reportó el EBITDA ajustado más alto de su historia para un arranque de año.

De acuerdo con el balance oficial de la empresa, el EBITDA ajustado alcanzó los US$ 1.594 millones, consolidando un margen del 32% sobre los ingresos. Esta cifra representa una sustancial mejora del 28% en comparación con el primer trimestre de 2025.

Asimismo, la compañía reportó una utilidad neta de US$ 409 millones, reflejando la solidez de su desempeño.

Las autoridades de YPF explicaron que estos resultados históricos se apalancaron en cuatro ejes fundamentales: el crecimiento sostenido de la producción de shale, la desinversión en campos maduros convencionales, una fuerte reducción de los costos operativos y un entorno de precios favorable.

El éxito operativo en la Patagonia tuvo un correlato directo en el alivio de las cuentas de la compañía. YPF reportó un flujo de caja libre superior a los US$ 870 millones en el trimestre.

Este importante ingreso de fondos se explica tanto por el desempeño operativo como por la cobranza parcial derivada de la venta de activos no estratégicos, indicaron, entre los que se destacan su participación en la subsidiaria Profertil y la transferencia del yacimiento convencional Manantiales Behr.

Gracias a esta sólida generación de caja, la petrolera logró adelantar el pago de deuda por aproximadamente US$ 750 millones durante el primer cuatrimestre del año, cerrando el mes de marzo con un envidiable nivel de liquidez que asciende a los US$ 1.700 millones.

El rol de la cuenca neuquina y el anticipo de inversiones de YPF

La cuenca neuquina continúa siendo el pilar indiscutido del crecimiento energético del país. Durante los primeros tres meses del 2026, la producción de petróleo shale de YPF promedió los 205.000 barriles diarios, lo que se traduce en un contundente salto del 39% interanual.

El gran diferencial de este trimestre fue el desempeño del yacimiento La Angostura Sur. Este bloque, operado al 100% por la petrolera nacional, logró transformarse en menos de dos años en la quinta área de petróleo no convencional más productiva de toda la formación de Vaca Muerta.

Para sostener este ritmo de actividad, YPF ejecutó inversiones por cerca de mil millones de dólares durante el trimestre, destinando el 78% de ese capital directamente al segmento no convencional.

Además, la compañía anticipó que se espera una aceleración aún mayor de las inversiones de cara a la segunda mitad del año.

Récord en las refinerías

El impacto positivo no solo se reflejó en los yacimientos (Upstream), sino también en el segmento de industrialización (Downstream).

Los niveles de procesamiento en las refinerías alcanzaron un nuevo récord histórico de 344.000 barriles diarios. Este hito permitió registrar topes máximos de producción de nafta premium y destilados medios, garantizando el abastecimiento local, evitando importaciones y permitiendo la exportación de excedentes a países de la región.

Cómo avanzan las obras

En materia de infraestructura, vital para la evacuación del crudo y el gas de la cuenca, la empresa brindó detalles sobre sus dos megaproyectos:

Con respecto al proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), informaron que la obra avanza a paso firme y ya superó el 62% de ejecución al cierre de marzo. En abril, YPF redobló su apuesta al adquirir 44.000 barriles diarios adicionales de capacidad de transporte, consolidando una participación del 30% en el proyecto.

Por último, sobre el Argentina LNG, señalaron que los socios fundadores (YPF, ENI y XRG) continúan enfocados en la obtención de financiamiento, los análisis técnicos y los acuerdos provinciales. Un paso clave se concretó en abril, cuando YPF formalizó la adquisición total de tres bloques no convencionales que estarán destinados a producir el gas que alimentará la futura planta de licuefacción.