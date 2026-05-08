Necrológicas de hoy, viernes 8 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 8 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Ocampos, Maria de Guadalupe
Un año sin tí pero con tu recuerdo intacto en nuestros corazones. Tu luz nunca se apagará. Descansa en paz. Tus hijos, nietas y esposo.
Monesterolo, Pilar Pedro
Falleció en Villa María, Córdoba. Clínica Roca S.A., su Directorio, Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento del padre del Dr. Fernando Monesterolo, acompañando a su familia en este doloroso momento, y elevando una oración en su memoria.
NERI VDA. DE TOTTI, RAQUEL
Falleció en Gral. Roca a los 93 años. Sus hijos: Cesar y Patricia. Sus hijas políticas. Sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, fueron trasladados al Cementerio Parque Las Fuentes para su cremación ayer a las 13.30 en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
CORVALAN, CRISTIAN FLAVIO
Falleció en Neuquén a los 24 años. Sus padres Nadia Ortega y Cristian Corvalan, sus hermanas, sus abuelos, tíos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a Gral. Roca y velados en Sala «C» de Villegas 1045, recibieron sepultura el 06/05/2026 a las 11 en el Cementerio Parque Las Fuentes. Afiliado a Sind. de Camioneros SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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