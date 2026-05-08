Frío polar, viento y ¿lluvia?, el combo que llegó al Alto Valle: las horas más complicadas de este viernes

La temperatura bajó drásticamente en la región del Alto Valle debido al ingreso de un frío polar proveniente desde la zona cordillerana donde rige una alerta por nevadas. A esta situación se le sumó la inestabilidad climática, típica de la región, que combina viento fuerte y hasta posibilidad de lluvia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) descartó alerta para la zona del Alto Valle, sin embargo adelantó que en cuanto al viento se prevén ráfagas de hasta 80 km/h.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico de este 28 de marzo

De acuerdo a los reportes del pronóstico, este viernes 8 de mayo la temperatura máxima en Neuquén y Roca llegará a los 11°C durante la tarde.

Por su parte, la mínima se posicionará en los 6°C y -2°C respectivamente, ofreciendo un inicio y cierre de jornada helado.

En cuanto a las precipitaciones, se informó que estas se registrarán en forma de lluvia y chaparrones aislados la tarde. Las probabilidades son del 10 al 40% tanto para ciudades como Neuquén capital y Roca.

Respecto al viento, en la mañana se registrarán velocidades de entre 32 y 41 km/h que irán en aumento hasta alcanzar los 60 km/h en la tarde. Por su parte, las ráfagas serán mucho más intensas: la velocidad variará entre los 60 y 78 km/h.